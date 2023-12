Az elnök, Laklia Tamás kezdte az értékelést, elmondta, hogy nehéz volt az őszi szezon, eredetileg jobb eredményt vártak a felnőtt csapattól, de az ifjúsági játékosok kiváló eredménnyel, veretlenül vezetik a bajnokságot. Több játékos már a felnőtt csapatban is lehetőséget kapott, és azon kell dolgozni, hogy még többen segítsék a felnőttek eredményességét.

Az edző, Minor Levente véleménye szerint az ismerkedés időszaka volt az őszi szezon. Két győzelemmel, öt döntetlennel és kilenc vereséggel zárták az őszi szezont A nyári Négy Város Labdarúgó Torna-győzelem után jobb eredményre számított. Gratulált Tompa István házigólkirálynak a tíz góljához és gólpasszaihoz, legalább ennyit vár a tavasszal is. Sok mindenben előre kell még lépni ahhoz, hogy tavasszal eredményesebbek legyenek. A hozzáállásban, az edzésmunka intenzitásában, a csapategységben egyaránt fejlődni kell. Az edző egyedül kevés ehhez, szükség van a játékosok aktív együttműködésére is. Az ifjúsági játékosok legyenek büszkék, ha a felnőtt csapatba kerülnek, és tegyenek meg mindent, hogy ez gyakrabban történjen meg. A jövőt jelentik a fiatalok, de már a jelenben is számítanak rájuk. A csapatfegyelemről elmondta, hogy túlzott „sikert” értek el a 43 sárgalappal, amelynek döntő (95%) része nem a játékkal volt összeegyeztethető, jobban kell koncentrálni a játékra a mérkőzéseken. Minor Levente bejelentette, hogy január 9-én kezdődik a tavaszi felkészülés.

Horváth Gábor sportreferens megemlítette, tudták, hogy nehéz lesz egy osztállyal feljebb játszani. Több mérkőzés volt, amelyen domináltak, de mégsem tudták megszerezni a három pontot. Nagyobb összefogásra van szükség a csapaton belül és több türelem kell az ifjúsági játékosok beépítéséhez. Örül annak, hogy ősszel tíz ifista játszott a felnőttekkel bajnoki mérkőzésen. Jónak tartja, hogy a két edző folyamatosan egyeztet a keretekről, mert az ifjúsági bajnoki cím kiemelten fontos, de a felnőtt csapatba való beépülés legalább annyira fontos. Annak is örül, hogy 99%-ban barcsi játékosok játszanak barcsi színekben a vármegyei elsőosztályban.