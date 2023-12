Kapás Boglárka edzője, a kaposvári Virth Balázs a jochapress.hu-n a saját felelősségét firtatta a kialakult helyzetben, Kapás kitartását, hihetetlen lelki erejét méltatta, és biztos benne, hogy végül összejön az olimpiai szereplés.

Többek közt a világbajnok és olimpiai érmes Kapás Boglárka, a tavaly Európa-bajnok Mihályvári-Farkas Viktória és a gyermeke születése után visszatérő Hosszú Katinka sem rendelkezik olimpiai szintidővel a 2024-es párizsi ötkarikás játékokra. A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú külön eset, Kapás és Mihályvári-Farkas viszont végigversenyezték az évet. Az idei utolsó dobásuk a december közepi Győr Open volt a szintidő teljesítésére, de nem jártak sikerrel. Kapás edzője, Virth Balázs ennek ellenére inkább pozitívan értékelte a győri versenyt.

– A december Boginak sosem könnyű, ilyenkor jellemzően sokat beteg, gyakorlatilag legutóbb 2017-ben tudott az év végén problémamentesen úszni – fogalmazott a kaposvári edző, Virth Balázs. – Most sem volt százszázalékos állapotban, de egyikünk sem szeret ezzel takarózni. Kifejezetten jól teljesített a decemberi időszakhoz képest. Ha nem lebegett volna felettünk az olimpiai szintidő miatti eredménykényszer, most teljesen elégedett lehetnék. De az, hogy még nincs meg a párizsi „belépő”, kis árnyékot vet az egyébként erős győri teljesítményre.

Ezért vált fontossá a győri verseny több úszónak is. Az Úszószövetség honlapján is elérhető információ szerint A, B és C keretre osztják a válogatott tagjait. Az olimpiai szintidővel már rendelkező A csoportosok kétszer három hét meleg égövi edzőtáborral számolhatnak, míg a C csoportosok, akik idén nem jutottak vb-döntőbe és nincs szintidejük sem, csupán egyszer három hetet készülhetnek külföldön. Ide tartozik a korábbi eredményeire tekintettel Kapás Boglárka, Mihályvári-Farkas Viktória – és értelemszerűen Hosszú Katinka is.

A szintidőt egészen június 23-ig teljesíteni lehet, ami még önmagában nem elég, az adott számban a két legjobb magyar közé kell kerülni.

– A jövő évi ob-n próbálkozunk újra, és ha azt mondom, hogy bízom benne, az nem fejezi ki eléggé, amit gondolok – tette hozzá Virth. – Biztos vagyok benne, hogy sikerül időben teljesíteni az olimpiai szintidőt. Hogy Bogi mire lehet képes Párizsban? Van a fejemben valami erről, de ezt egyelőre nem szeretném elárulni. Előbb legyen meg a szintidő.

A 2022-ben komoly sérüléssel bajlódó Kapás kifejezetten jól kezdte az idei évet, áprilisban a kaposvári országos bajnokságon és utána a hagyományos római versenyen is közel járt az olimpiai szintidőhöz, de az év fő eseményén, a fukuokai világbajnokságon visszaesett a formája, nem jutott döntőbe.

– A formaidőzítés nem volt jó, ami az én hibám – ismerte el önkritikusan Virth Balázs. – Azóta görgetjük magunk előtt ezt a problémát. Bogi korábban sosem került ilyen helyzetbe, az év fő világversenyén mindig megúszta a szintidőket, ami idén nem sikerült. Nehéz ezzel a tudattal együtt léteznem, nagy felelősséget érzek miatta. Természetes folyamat, hogy Bogi teste másképp regenerálódik, ahogy haladunk előre az időben. Emiatt a korábban bevált módszerek már nem olyan hatékonyak, én pedig próbáltam letérni a kitaposott ösvényről. Az volt a baj, hogy túlságosan bátran vettem vissza a terhelésből a vb előtt. Ebből tanultam, tanulunk.