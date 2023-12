Nagyon fontos mérkőzést vívott a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda-szakosztályának kadett/B csapata hazai környezetben a Miskolc ellen. Egy esetleges győzelem esetén nagy lépést tett volna a csoportból való továbbjutás felé. Ennek megfelelően nagyon jó szellemben és nagy energiákat mozgósítva kezdték a találkozót a kaposváriak.

Okos, higgadt játékot mutatott a csapat, végig kontroll alatt tartva az első félidőt, ennek köszönhetően huszonegy pontos előnnyel vonultak a nagyszünetre a hazaiak. A harmadik negyed rémálom szerűen indult, az ellenfél játéka feljavult, így a záró negyedre ismét nyílttá vált a találkozó. A támadásban akadozott a gépezet, de védekezésben meg tudtak újulni a kaposváriak. Csupán tizenkét pontot engedélyeztek a miskolci együttesnek, így végül magabiztos győzelmet aratott a Kasi.

Kiemelt Kadett Bajnokság, Főtábla, D-csoport, 9. forduló

KASI/B–MEAFC-Jezsuita/A 79–63

Kasi: Dross M. 21/12, Dénes L. 10, Németh Áron 11, Bakai B. 16/3, Harsányi L. 14. Csere: Karsai D. 7, Domján K., Hernádi B., Németh Ákos, Francsics T., Hegedüs B., Bekker B. Edzők: Tamás Péter, Tóth Viktor.

***

A következő fordulóban Szombathelyen lépett pályára a csapat. Nagyon nehéz és kiélezett csatára számítottak a somogyiak, hiszen mindkét együttes azonos vereségi mutatóval rendelkezett a mérkőzést megelőzően. Így a győztes pillanatnyi lépéselőnybe kerülhetett a másik gárdával szemben.

Ennek megfelelően indult az első negyed. Egyik csapat sem tudott a másiktól meglépni, felváltva estek a kosarak, így döntetlennel zárult az első játékrész. A második negyedben sikerült a védekezésen szigorítani. Még annak ellenére is, hogy érezhetően igen erős ellenszélben kosárlabdáztak a vendégek, ha nem is megnyugtató, de minimális előnyt sikerült kialakítani a félidőre (32–36). A harmadik negyed sem hozott áttörést. Érezhető volt, hogy mennyire fontos ez a mérkőzés mindkét csapat számára, így a záró negyedre maradt a döntés, amit nagyon jól kezdett a Kasi. Érezhető volt a játékosokon, hogy mennyire nyerni szeretnének, jól védekezve, és okosan támadva tíz pont fölé növelték előnyüket, amikor is három perc volt vissza a találkozóból.

Kiemelt Kadett Bajnokság, Főtábla, D-csoport, 10. forduló

Szombathelyi Sportiskola U16–Kasi/B 73–79

Kasi: Dross M. 9/3, Dénes L., Bakai B. 15, Harsányi L. 16, Gáspár B. 20. Csere: Kalota L., Karsai D, 14/6, Németh Á. 2, Fehér B. 3/3, Francsics T., Szabó M. Edzők: Tamás Péter, Tóth Viktor.