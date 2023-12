Két nap jeges gyakorlás, valamint száraz edzés és sportpszichológiai foglalkozás várt a fiatal játékosokra.

– Szeptemberben két csoportnyi játékost néztünk meg, és most is ugyanazokat hívtuk be, csak máshogy osztottuk be őket – mondta Fodor Zoltán szövetségi edző. – Főként képességfejlesztő feladatok, kisterületes játék volt a programban, és arra is kíváncsiak voltunk, hogyan tudnak küzdeni, milyen a munkamoráljuk. Jó volt, hogy kétszer egymás után meg tudtuk nézni őket és ezek után lehet levonni a következtetéseket. A mostani, decemberi összetartásra már szűkebb névsort hívunk be, és majd azok, akik az U18-as keretben szerepelnek, a januári világbajnokság után csatlakoznak.

Az U16-osok fő eseménye ebben a szezonban is az Európa Kupa lesz.

A második napi keretbe a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola jégkorong-szakosztályának két játékosát, Csordás Csengét és Gyócsi Petrát is behívták.

A második napi keret: kapusok: Csordás Csenge (KASI USE), Gyócsi Petra (KASI USE), Majoros Emma (Sportországi Cápák), mezőnyjátékosok: Bogáti Emese (Vasas), Görbe Liza (Lehel HC), Gyula Rebeka (MAC Budapest Jégkorong Akadémia), Keresztény Nóra (Ajkai Óriások Jégkorong SE), Kiss Milla (Veszprémi Jéglovagok), Kosztya Laura (FTC), Kerkovits Réka (HKB), Magyar Dia (FTC), Máhr Dóra (UTE), Pászti Amira (Kárpáti Farkasok/HKB), Szalai Szonja (BJA), Tamás Helga (Vasas), Temesi Blanka (MAC Budapest Jégkorong Akadémia), Tóth Hanga Patrícia (HKB), Tőkési Júlia (Angels), Varga Lotti (HKB), Zsobrák Hanna Lili (Veszprémi Jéglovagok).