A harmadik, utolsó felvonás elejét is a Vegyész RC kapta el jobban, de gyorsan megváltozott a játék képe. Innentől kezdve egyértelműen a Fino diktálta a tempót és irányította a mérkőzést: a barcikaiak csak statisztálták mindehhez. Már már úgy tűnt, hogy ebben a játékrészben is kiütik a kaposváriak kazincbarcikai ellenfelüket, de inkább nagyvonalúan átengedtek nekik néhány pontot.

A 67 percig tartó évbúcsúztatón a mezőny pontkirálya most is Baróti Árpád volt, aki egy híján 20 pontot szorgoskodott össze; kerek tízet az első két szettben, kilencet pedig a záró etapban. Volt közte két igencsak méretes blokk és három ásznyitás is. Ez a mérkőzés bizonyára emlékezetes marad Magyar Bálint számára is, lévén vasárnap töltötte be a 32. életévét. A vendég barciakiaknak nem igazán ment Kaposváron: ők majd kétszer annyit hibáztak, vagyis ajándékpontokat kaptunk tőlük.

A Fino Kaposvár fordulhat tehát az élről: igaz, a nagy rivális Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn csapata több mérkőzését is elhalasztotta 2024-re.

Fino Kaposvár–GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika 3–0 (13, 23, 17) Kaposvár Aréna, 700 néző. Vezette: Varjasi M., dr. Árpás K. Fino Kaposvár: Magyar B. (3), Hubicska (6), Iván B. (2), Baróti (19), Bögöly (8), Novoselov (9). Csere: Bozóki (liberó), Quevedo (1). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György. GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika: Gurskij (5), Péter M. (9), Velicsko (4), Bibók (6), Jirásek (4), Cziczlavicz (7). Csere: Kiss M. (liberó), Miklósi-Sikes (2), Péter B. (–), Óhidi (1). Vezetőedző: Toronyai Miklós. A mérkőzés alakulása. 1. játszma: 5–2, 8–2, 8–5, 10–6, 15–6, 15–9, 20–10, 24–12, 25–13 (20 perc). 2. játszma: 0–2, 2–4, 4–5, 7–5, 10–7, 13–10, 13–14, 14–15, 20–18, 20–20, 24–22, 25–23 (25 perc). 3. játszma: 4–5, 7–5, 10–6, 15–9, 20–10, 20–15, 23–16, 25–17 (22 perc).

Szlobodan Prakljacsics: – Végig agresszívan nyitottunk, s ennek köszönhetően kontroll alatt tudtuk tartani a mérkőzést. Ezuton is nagy és hálás köszönet a szurkolóiknak.

Toronyai Miklós: – Úgy éreztem, mintha a kelleténél jobban tiszteltük volna a bajnoki címvédőt. Abban bíztam, hogy felszabadultan tudunk játszani Kaposváron, ám nem így történt.

Az év utolsó fordulójának további eredményei: Miskolci EAFC–Peka Bau–Bp. Pénzügyőr SE 1–3 (–19, 23, –18, –19); Bp. Testnevelési Egyetem SE–Vidux-Szegedi RSE 0–3 (–20, –16, –23); Dág KSE–Debreceni EAC 0–3 (–25, –20,–18); Kecskeméti RC–Dunaújvárosi KSE 3–0 (17, 14, 12). A Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn–Bp. MAFC-BME mérkőzést január 6-án pótolják majd.