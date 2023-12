Nehéz december vár aFino Kaposvár együttesére, amely újra visszatér a hazai pontvadászatba. Az év utolsó hónapjában, pontosabban az első felében négy Extraliga-fellépés is vár a somogyiakra, s az ellenfelek közül három csapat is a mezőny első feléhez tartozik. Most vasárnap 17 órakor a Bp. Pénzügyőr SE lép fel a Kaposvár Arénában, majd jövő héten pénteken 19 órakor az Extraliga-újonc Miskolci EAFC-Peka Bau vendégei lesznek. December 13-án, szerdán 18 órakor a Dág KSE vendégeskedik a somogyi megyeszékhelyen, majd 17-én, vasárnap 17 órakor a második helyen álló GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika jön Kaposvárra.

A Pénzügyőr SE – amelyet már régóta Jókay Zoltán irányít, s jelenleg (hat győzelemmel és három vereséggel) az ötödik helyen találhatók a bajnoki tabellán – a korábbi években kibérelte magának a dobogó legfelső fokát. Az elmúlt szezonban is elhódították a Magyar Kupát, a bajnoki pontvadászatban viszont – miután a Fino Kaposvár legyőzte őket az elődöntőben – csak bronzérem jutott nekik. A kupadöntőbe most is bejuthatnak, lévén a könnyebb ágra sorsolták őket. Az előző kiírás két bajnoki döntőse, a Fino Kaposvár és a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn viszont már a Magyar Kupa negyeddöntőjében találkozik egymással.

A Pénzügyőrnek három válogatott játékosa van, s mindhárman megfordultak korábban Kaposváron. A karmester Keen Cameron Illés (45-szörös válogatott) a somogyi megyeszékhelyen ismerkedett meg a röplabdával, s az ő feladata, hogy pótolja a Kaposvárra visszatért Magyar Bálintot. A már a 37. életévét is betöltött Kovács Zoltán (71-szeres válogatott) és Rása Alex (3-szoros válogatott) is szerepelt a Fino Kaposvár színeiben. A saját nevelésű játékosok közül Kiss Dániel, Kövessy Kristóf, Székely Péter Trevisz és Majoros Balázs volt már utánpótlás-válogatott, akárcsak az idén nyáron Dunaújvárosból érkezett Tóth Kristóf és Szalai Kristóf József. Újra visszatért hozzájuk a brazil liberó, Bruno Feliciano Jorge, aki a legutóbbi Dunaújvárosi KSE elleni bajnokin már játszott.

A lelkes kaposvári szurkolósereg mindenesetre győzelmet vár vasárnap este. Erre készülnek gőzerővel a Fino Kaposvár játékosai, mert az a legfőbb céljuk, hogy feledtessék a nemzetközi kupában történteket, s mindenképpen szeretnének egy új fejezetet nyitni a magyar bajnokságban.