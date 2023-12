A második etap már sokkal szorosabban alakult, sőt, a mérkőzés során először át is vette a vezetést a KNRC, utána pedig teljesen fej-fej mellett haladt a két együttes. 9–9 után zsinórban három egységet gyűjtöttek a kaposváriak, a találkozón pedig először kért időt Ioannis Athanasopoulos, leginkább Radnai Luca nyitásai okoztak fejtörést az óbudaiaknak. Már öttel is mentek a hazaiak, de 14–14-nél egyenlíteni tudott a Vasas, ezután két pontnál jobban egyik gárda sem tudott elhúzni. 22–22-nél ismét egyenlő volt az állás, de végül a címvédő ezt a felvonást is behúzta, 23–25-re.

A harmadik szettet 4–0-s sorozattal indították a hazaiak, ugyancsak Radnai nyitásai fogtak ki az angyalföldieken. 6–1-nél időt is kért a vendégek vezetőedzője, majd héttel is vezetett már a Kaposvár, de ezután megemberelte magát a bajnok annyira, hogy 14–13-nál már Vincent Lacombe volt kénytelen magához hívni tanítványait. Ismét a fogadás akadozott a somogyiaknál, 15–15-re pedig egyenlítettek is az óbudaiak, s a vezetést is átvették. 21–21-re még egyenlítettek a hazaiak, de aztán hamar mérkőzéslabdához jutott a Vasas Óbuda, melyet értékesített is, így 3–0-ra nyerte az összecsapást, a KNRC-nek pedig megszakadt a hat meccs óta tartó győzelmi sorozata.

Kaposvári NRC–Vasas Óbuda 0–3 (10, 23, 21)

Kaposvár Aréna, 517 néző. Vezette: Halász, Tillmann.

KNRC: Szedmák 16, Tóth-Bodovics 1, Dias 12, Hurst 7, Vilvert 2, Martin 1. Csere: Rády, Parker (liberók), Nicolai, Godó 2, Radnai 5. Vezetőedző: Vincent Lacombe.

Vasas: Török 7, Gyimes-Capet 7, Sillah 15, Fricova 13, Abdulazimova 10, Gülübay 2. Csere: Juhár, Szalai (liberók), Bannister. Vezetőedző: Ioannis Athanasopoulos.