Már az első pillanatoktól fogva látni és érezni lehetett, hogy egy teljesen más szellemű kaposvári társaság várja az Egis Körmend elleni visszavágót. Gyakorlatilag már a mérkőzés elején eldőlt minden; a somogyiak nem adtak esélyt az előző szezon bronzérmesének.

Eleinte a nézők is meregették a szemüket, hogy ilyet látnak a Kaposvár Arénában. Villámrajtot vett a házigazda Kometa Kaposvári KK alakulata, s röpke három perc elteltével már 10–2 arányban vezetett. A folytatásban sem találta a Körmend a kaposváriak játékának az ellenszerét. Az egyik oldalon minden összejött, a másikon viszont semmi nem akart sikerülni, így az első 10 perces etapot megnyugtató 13 pontos előnnyel vár(hat)ta a kaposvári együttes.

A második negyedben is egyértelműen ellenfele fölé nőtt a kaposvári csapat. A hazaiak fegyelmezetten védekeztek és játszottak, aminek meg is lett az eredménye. Negyed óra elteltével már az 50. hazai pontot jegyezhettük fel. Ekkor már kerek 20 pont volt a két társaság között a különbség, majd a félidő vége előtt 25-re nőtt. A vendég körmendiek több alkalommal nemhogy a gyűrűt, de még a palánkot sem találták el. Több technikaival is büntették őket a sporik. Amúgy ők is jól tudják, hogy nem igazán kedvelik azokat, akik végig dumálnak a meccs alatt, s képtelenek saját magukon uralkodni...

A második játékrészt több mint 20 pontos előnnyel várhatta a kaposvári alakulat. Kérdés volt, hogy mennyire bírják majd erővel? Örömmel jelentjük, hogy bírták. A második 20 perc nem volt ugyan annyira látványos; ekkor mér több hiba is becsúszott, de ami a lényeg, tartani tudtuk a különbséget. A negyedik, utolsó felvonás is a hazai szurkolók szája íze szerint alakult. „Szá-zat ne-kik!” –üvöltötte önfeledten a Somogyi Zsiványok vezényelte lelátó népe, s ez a kívánságuk 1,4 másodperccel a vége előtt teljesült Milos Koprivica duplájával.