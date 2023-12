A folytatásban is a Csurgói KK-t erősíti a klub saját nevelésű balszélsője, Bazsó Gergely, aki végigjárta a ranglétrát és immáron egyre több szerephez jut a felnőttek mezőnyében. Az idei szezonban 17 gólnál járó, 22 esztendős játékos 2026-ig szóló szerződést írt alá, csakúgy, mint a balátlövő védőspecialista, Vasvári Ádám, aki még 2017-ben érkezett a somogyi együtteshez.

Szintén 2026-ig hosszabbította a Csurgói KK csapatkapitánya, Szeitl Erik, aki Vasvárihoz hasonlóan, 2017-ben érkezett Veszprémből. A beálló pályafutását több ízben is sérülések törték meg, idén azonban igazi vezére a csapatnak és immáron összességében 207 bajnoki találatnál jár csurgói színekben.

– Az ősz folyamán extra teljesítményt nyújtottunk, jó ütemben gyűjtöttük a pontokat és olykor a rangadókon is szerencsénk volt, felénk billent a mérleg nyelve. Kivétel a Budakalász és a Komló elleni összecsapás, ami miatt lehet bennünk némi hiányérzet. Tavaly egy jó ősz után egy gyengébb tavaszt futottunk, ezt szeretnénk most elkerülni, nem elégszünk meg ennyivel. – fogalmazott Szeitl Erik, a Csurgói KK csapatkapitánya, aki az ünnepek előtt írta alá új kontraktusát – Előkelő helyen állunk és vannak célok, amikért küzdhetünk. Jól érzem magam Csurgón és a közösség is remek, így adta magát a közös munka folytatása.

Szintén a hosszabbítás mellett tette le a voksát Borsos Tamás. A 32 esztendős, rutinos balátlövő a többiekkel ellentétben egy évvel szűkebb, 2025-ig szóló szerződést szignózott.

Baranyai Norbert együttese a bajnoki tabella negyedik helyéről várja a februári folytatást. A Csurgói KK az új esztendő első összecsapásán a Telekom Veszprém csapatát fogadja majd a Sótonyi László Sportcsarnokban.

Előtte azonban még januárban, Németországban kerül megrendezésre a férfi kézilabda Európa-bajnokság, melyre a Csurgói KK is delegál játékost és szakembert egyaránt. A csapat fizioterapeutája, Gazda Ferenc a magyar válogatott szakmai stábjában kap helyet, míg a balátlövő, Mirko Herczeg a montenegrói válogatottal utazik a kontinenstornára.