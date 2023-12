Az év utolsó és legfontosabb korosztályos versenyén ötvennyolc nemzet több mint háromszáz fiatalja szállt ringbe.

Tizenegy magyar fiatal lépett ringbe a november 24-én elstartolt junior ökölvívó-világbajnokságon. A küldöttség szövetségi edzője, Törteli Ferenc az Utánpótlássportnak úgy nyilatkozott az esemény kezdete előtt, hogy jól sikerült a felkészülés, és bár esélylatolgatásba nem kezdett, bízott benne, hogy jól sikerül majd a hazai bokszolóknak a kéthetes túra.

A csapatból végül ketten jutottak be a legjobb négy közé, vagyis szereztek érmet; egyaránt bronzszínűt. A nyári junior Eb-n aranyérmet szerző Budai Flóra (75 kg) erőnyerőként az elődöntőben kezdhetett, ám szoros meccsen nem bírt a későbbi győztes orosz ellenfelével, így bronzéremmel térhetett haza. Mint ahogyan az 50 kilogrammos fiúk közül Gombai Dominik is: a fiatal a nyolcaddöntőben curaçaói, a negyeddöntőben görög ellenfelet vert, a négy között viszont őt is megállították, örmény fiú állta az útját.

Hozzá hasonlóan két meccset nyert Horváth András (54 kg), aki viszont a legjobb 32 között kezdett, és végül a negyeddöntőig jutott. Szintén ünnepelhetett győztes összecsapás után Benedek Péter (52 kg), míg a lányok közül Petrimán Patrícia (46 kg), Nyögéri Sára (50 kg) és Varga Sára (57 kg) is sikerrel vette a nyolcaddöntős kört, ám a legjobb nyolcnál tovább ők sem jutottak.

Az LFK Balatonlelle sportolója, Varga Sára a világbajnokság harmadik napján lépett ringbe a lengyel Oliwia Wasiakowska ellen. A mérkőzésen Varga akarata érvényesült, aki a záró menetben számoltatta is ellenfelét és végül megérdemelten nyerte meg a meccset, mellyel bejutott a legjobb nyolc közé. A balatonboglári lány legközelebb a verseny hetedik napján mérettette meg magát a negyeddöntőben, ahol vereséget szenvedett az üzbég – későbbi világbajnok – Mamatovától, így akkor a magyar versenyző számára véget ért a torna, s ötödik helyezést ért el.

A magyar válogatott tehát tizenegy versenyzővel vett részt a világbajnokságon, közülük pedig hatan szereztek győzelmet is.