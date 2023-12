Október elején a Kaposvár Arénában a miskolciak ellen kezdte a Fino a bajnoki alapszakaszt, s akkor sima 3–0 arányú somogyi siker született. Most idegenben is hasonló eredményt várunk a csapattól.

Amúgy a kaposváriak jól vették az NB I.-ből nyáron az Extraligába (fel)került csapatok elleni fellépéseiket. A borsodiak után – ugyancsak hazai környezetben – a Vidux-Szegedi RSE, majd a Dunaújvárosi KSE együttesét is legyőzték sima három játszmás mérkőzésen, akárcsak Budapesten a Testnevelési Egyetem SE társulatát. Legutóbb egyébként a Testnevelési Egyetem csapata lépett fel Miskolcon, s meglepetésre 3–1-re tudtak nyerni a szintén újonc fővárosiak.

Az mindenesetre tény, hogy a 10. helyen található házigazda miskolciaknak nem igazán lehet keresni valójuk a bajnoki címvédő ellen. Bármilyen felállásban is szerepeljen a Fino Kaposvár, kötelező számára a győzelem, s lehetőleg most is játszmaveszteség nélkül.