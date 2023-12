Az előző évadban a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola bravúros szerepléssel – többek között a nagy akadémiák társaságában – három korosztályban (U18, U16 és U14) is bejutott a nyolccsapatos országos döntőbe a fiú utánpótlás kosárlabda-bajnokságokban. A somogyiak jó úton haladnak, hogy erre – legalább a két idősebb korosztályban – a mostani szezonban is meglegyen az esélyük, ugyanis amíg a kadétok között a második, a juniorok mezőnyében a harmadik helyen állnak az „A" jelű kiemelt alapszakaszcsoportban.

– Lépésről lépésre folyamatos fejlődés tapasztalható minden évben egyesületünknél, s ez mindenképpen örömteli – kezdte Szőke Balázs, a KASI szakosztályvezetője, a juniorcsapat vezetőedzője az Utánpótlássportnak. – A legutóbbi évadot megelőzően a korábbi években az volt az általános, hogy egy-egy csapatot adtunk a korosztályos országos döntőkbe, viszont a múlt tavasszal ezt abszolút felülmúltuk. A Kaposvári Sportiskola történetének legsikeresebb idényét zártuk azzal, hogy mindhárom csapatunk A-döntős lett, s végül két ötödik és egy hetedik helyet értünk el a juniorok, a kadétok és a serdülők között. Emellett a legkisebbeknél az U12-es és U11-es együttesünk is ott lehetett a legjobbak között a szezonzáró Jamboree-n. Nagyon nehéz feladat lesz, de az a célunk, hogy megismételjük ezeket az eredményeket. Még ha ez adott esetben nem is jön össze jövő tavasszal, azt bizton állíthatom: jó úton járunk, és a nagy akadémiák mögötti úgymond másodvonalban a legjobbak közé tartozunk; ezt a pozíciónkat szeretnénk állandósítani. Minden körülmény adott a minőségi munkához és a játékosok fejlődéséhez.

A KASI saját nevelésű játékosa, a 20 éves Paár Márk például már az NB I/A-csoportban is meghatározó játékossá nőtte ki magát a Kometa Kaposvári KK csapatában. Eközben az U18-as korosztály legnagyobb reménysége, Pucz Zalán is rendre meg-megvillantja tehetségét, ugyanis 20,4 pontot átlagolva a juniorbajnokság legjobb pontszerzője.

– Nyilván szeretnénk, hogy a korosztályos csapataink is jól szerepeljenek, de ennél még nagyobb célunk, hogy az utánpótlásból kiöregedve a fiatalok minél többen beépüljenek a felnőttcsapatba – hangsúlyozta Szőke Balázs. – Ennek kapcsán egyértelműen pozitív tendencia indult el az elmúlt időszakban. A tavalyi juniorcsapatunkból mostanra többen is a nagyokkal készülnek, és az U20-as együttes tagjai pedig mind gyakrabban szóhoz jutnak a felnőttélvonalban is.