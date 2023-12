Nagy küzdelemben, fordulatokkal teli mérkőzésen tartotta otthon a bajnoki pontokat a Csurgói KK csapata. Az utóbbi fordulókban remek játékkal bemutatkozó PLER-Budapest csapata most sem feltartott kezekkel érkezett Somogyországba, és bizony rá is ijesztettek a szépszámú szurkoló seregre, hiszen már a találkozó tizedik percében időkérésre kényszerült Baranyai Norbert vezetőedző, mert három góllal megléptek a fővárosiak. Hollót Füstös váltotta a kapuban aki több védéssel is támogatta a hazaiakat, de csak nem akart csökkeni a különbség. A félidő hajrájában azonban megtört a jég, Zagar duplájával egyenlő volt az állás és Papp Tamás góljával a vezetést is átvették a csurgóiak. Igaz, csak rövid időre, mert a PLER egyenlített, majd újból magához ragadta a vezetést. De a jól sikerült utolsó öt percben három alkalommal is sikerült bevenni Takács kapuját, így két gólos előnnyel ment pihenőre a somogyi együttes.

A második játékrész is hasonlóan kezdődött, mint az első. Főleg a vendégek akarata érvényesült, így gyorsan ki is egyenlítettek, majd Andjelic és Dissinger vezérletével ismét elléptek. Helyén volt a szíve a csurgói fiúknak, hiszen nem adták fel a harcot, hanem ismét megrázták magukat, egalizáltak, és az sem törte meg a lendületüket, hogy a vendégek mestere időt kért. Hullottak a hazai gólok, Zagar pazar játékához, Holló ugyancsak pazar védései is hozzájárultak és ez megpecsételte a fővárosi csapat sorsát.

A végjátékban Dissinger bombái tartották játékban a fővárosiakat, de ez már nem befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. Győzelmével a Csurgó a tabella negyedik helyén fejezte be az őszi szezont, ami nagy öröm a csapatnak és a szurkolóknak egyaránt.

Csurgói KK–PLER-Budapest 35–30 (17–15)

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Fekete, Hajdu.

Csurgó: Holló – Zagar 6, Krszmancsics 2 (1), Szeitl E. 1, Vasvári, Herceg 3, Bazsó 1. Csere: Füstös (kapus), Spruk 1, Papp 5, Mazurek, Tóth 1, Tufegdzic 5 (1), Markez 4, Gábor 6 (1). Vezetőedző: Baranyai Norbert.

PLER: Takács – Tóth 3, Zobec 3, Andjelic 3, Simotics 5, Dissinger 11, Vizler 1. Csere: Kránitz (kapus), Fekete, Sunajko 3, Szkokán, Bak, Javor 1, Holdosi, Fodor, Farkas. Vezetőedző: Horváth Attila.

Kiállítások: 2, illetve 10 perc.

Hétméteresek: 4/3, illetve 0/0.

Baranyai Norbert: – Nehéz mérkőzésre készültünk és ez így is lett. Hullámzott a teljesítményünk, de a kritikus pontokon sikerült megfogni a találkozót. Szép őszi szezont zártunk, amiben nem csak a csapatom, hanem a szurkolók is kitették a szívüket. Egy kis pihenő után újult erővel készülünk a tavaszi fordulókra.

Horváth Attila: – Csurgóra nem győzni járnak a csapatok, de mindent megpróbáltunk, hogy megnehezítsük a dolgukat. Rengeteg technikai hibánk volt, ennek ellenére nagyot küzdöttek a fiúk. Zsinórban három győzelmünk volt, ami nagyon biztató a jövőre nézve.