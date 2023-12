Ádám a Pécsi Tudományegyetemen diplomázott. 2017-ig a Pécsi Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikán, 2017-2021-ig az Országos Baleseti Központban (Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ) tevékenykedett – olvasható a Siófok KC hivatalos honlapján – 2021 áprilisától dolgozik a Siófoki Kórház-Rendelőintézetben ortopéd-traumatológusaként. Tapasztalt szakembernek számít a sport területén is, miután a kézilabda válogatott utánpótlás korosztályainál, az FTC férfi kézilabda csapatánál, valamint a Nemzeti Kézilabda Akadémiánál (NEKA) is dolgozott csapatorvosként és a mozgásszervi sérülésekkel foglalkozó sebészként. 2023-ban a közgazdaságtudományi diplomát is megszerezte, így jelenlegi minősítése orvos-közgazdász.

“Érdeklődési köröm elsősorban a sportsérülések felé orientálódott az évek során mind nagy, mind kisízületi sérülések tekintetében. Sebészeti tevékenykedésem részeként több mint 300 ortopédiai-traumatológiai műtétet végzek évente. A sport és ezen belül is a kézilabda mindig közel állt hozzám, úgy gondolom, hogy kiváló szakmai kapcsolatot fogok tudni kialakítani a Siófok KC-val.” – nyilatkozta Dr. Simon Ádám.