A tavalyi harmadik Sakk Egylet Nagyatád látogatott a tavalyi második Szentlőrinc csapatához a sakk NB II Asztalos Lajos csoportjában. A vendég nagyatádi együttes a forduló előtt vezette a mostani bajnokságot, ez is jól mutatja, hogy igazi rangadóra lehetett előzetesen számítani.

Pár gyors döntetlen után több játszma is villám győzelemmel ért véget és ezzel előnybe került a vendégcsapat. Ezt az előnyt meg is tudta tartani, sőt, a végén még egy picit növelni is tudta. A nagyatádi sikerből kivette a részét a mindössze hétéves Béres Olivér is, aki most debütált – győzelemmel – a csapatban. Újabb sikerének köszönhetően a Nagyatád továbbra is vezeti a bajnokságot.

Győztek: Vrban Mladen (1. tábla), Horváth Attila (3. tábla), Vrban Damir (5. tábla), Szarka Regő (11. tábla), Béres Olivér (12. tábla).

Döntetlent értek el: Matko Ognjen (2. tábla), Kőnig Balázs (4. tábla), Ferencz Miklós (8. tábla), Bocska János (9. tábla), Ehrbár Tibor (10. tábla).

A többi mérkőzés eredménye: Kalocsai SK–Rácalmás-Királysakk 6,5–5,5, Komlói BSK–Kármin PSSE 6–6, Bajai SSC–Decs 1990 5,5–6,5.

A bajnokság állása három forduló után: 1. Sakk Egylet Nagyatád 23 pont, 2. Decs 1990 21 pont, 3. Bajai SSC 20 pont, 4. Kalocsai SK 19.5 pont, 5. Komlói BSK 17.5 pont, 6. Szentlőrinc 17.5 pont, 7. Rácalmás-Királysakk 17.5 pont, 8. Karmin PSSE 12 pont, 9. Kaposvári Bástya SE 10 pont, 10. Marcali VSZSE 10 pont. Az utolsó két gárda csak két mérkőzést játszott.