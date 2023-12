Villámrajtot vettek a somogyiak, egy 3–0-s sorozattal indítottak, melyből két pontot Adriani Vilvert szolgáltatott. Nagyon magabiztosan játszottak már a meccs elején, 9–3-as vezetésnél kénytelen is volt első idejét kikérni Lukasz Przybylak. Ám Vilvertre nem nagyon találtak ellenszert a vendégek, egymaga nyolc pontot gyűjtott az első etapban. Már tízzel is vezettek a hazaiak, egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a fehérváriak ellenfelük agresszív játékával. Marta Hurst ásznyitásával szettlabdához is jutott a KNRC, ám az elsőt még hárította a MÁV, de végül aztán tizenhárom ponttal nyerték a kaposváriak az első játszmát.

A második felvonás kezdetén is belehúztak a somogyiak, egy újabb 3–0-s sorozattal nyitottak. Bár szorosabban alakult a találkozó, de a vendégek továbbra sem tudták megállítani Vilvertet, úgy ahogy Sara Diast sem. Többször is felzárkózott egy egységre a Székesfehérvár, ám a Kaposvár nem hagyott lehetőséget az egyenlítésre, sőt, 16–10-nél már hat volt a különbség. Továbbra sem adta fel a reményt a MÁV, folyamatosan próbált közeledni, így 21–18-nál az összecsapás során először hívta magához tanítványait Vincent Lacombe. Mely a legjobbkor jött, hiszen egymás után három egységet szerzett a KNRC, Radnai Luca pedig le is zárta a második játszmát.

A következő felvonást ismét határozottan kezdték a somogyiak, ezúttal egy 4–0-s sorozattal indítottak. Ez az etap már ténylegesen is kiélezettebben alakult, olyannyira, hogy 13–13-nál egyenlítettek a székesfehérváriak, majd a meccs során először a vezetést is átvették. Nagy fegyvertény volt a hazaiaknak, hogy náluk Szedmák Réka, Dias, Hurst és Vilvert is remekelt, míg a Fehérvár csak Maia Dvoracekre támaszkodhatott. Így aztán hamar meg is fordították az állást a kaposváriak, zsinórban hat egységet szereztek. Nem volt kérdés, a somogyiakat nem lehetett megállítani ezen a meccsen, bár két meccslabdát hárított az ellenfél, de végül Dias lezárta a mérkőzést, így győzelemmel ünnepelheti az újévet a KNRC.

Kaposvári NRC–MÁV Előre Foxconn 3–0 (–12, –18, –20)

Kaposvár Aréna, 614 néző. Vezette: Mezőffy, Szarka.

KNRC: Szedmák 11, Tóth-Bodovics 2, Dias 15, Hurst 9, Vilvert 15, Martin 4. Csere: Rády, Parker (liberók), Nicolai, Radnai 2. Vezetőedző: Vincent Lacombe.

MÁV: Orosz 1, Michalewicz 1, Markovic 10, Andersson 1, Dvoracek 14, Pallag 8. Csere: Kovács (liberó), Tarr, Király-Tálas, Vacsi 3, Szabó 1. Vezetőedző: Lukasz Przybylak.