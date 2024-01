Nem mindennapi módon maradt benn a NEKA női felnőtt kézilabdacsapata az első osztályban: a balatonbogláriak a 2022/2023-as évadban az utolsó előtti helyen végeztek, ám mivel a Siófok nem kapta meg a licencet a folytatáshoz, jobbik kiesőként az új idényben is az élvonal tagjai maradtak – írta az Utánpótlássport.

A hír a szemszögükből örömteli, de igencsak megnehezítette a dolgukat a nyári felkészülés alatt, hiszen a keretet jóval kevesebb idő alatt kellett kialakítaniuk, mint a vetélytársaiknak. A korábbi években is javarészt utánpótláskorú kézilabdázókkal felálló együttes így a korábbiaknál is fiatalabb, 18,6 év átlagéletkorú kerettel vágott neki a 2023/2024-es kiírásnak.

– Ha jól emlékszem, június 30-án kaptuk a hírt, hogy mégis maradunk az első osztályban. Akkor már jó ideje azzal foglalkoztunk, hogy a folytatásban a második vonalban szerepelhetünk majd, arra rendezkedtünk be, hogy tovább építkezzünk, s neveljük a fiatalokat – emlékezett vissza a nyárra a NEKA női NB I-es csapatának vezetőedzője, Bakó Botond. – Egyértelműen örömhír volt ez, ám rögtön el is kellett gondolkodnunk, hogyan tovább, hiszen akkor a keretünk nem volt NB I-es szintű, a felnőttélvonalhoz képest tapasztalatlan fiatalokból állt a névsor. Az elmúlt hetek, hónapok viszont elképesztő fejlődést hoztak.

A fiatalok jelenleg az utolsó előttiek, ám számos meccsen bizonyították, hogy fel tudják venni a versenyt a rutinosabb csapatokkal is, ráadásul a Kozármisleny és a Dunaújváros ellen is két pontot szereztek.

– A kezdésnél kérdés volt, hogy a legfiatalabb játékosaink hogyan birkóznak majd meg ezzel a lépéssel, elsősorban mentális szempontból, és persze kézilabdatudásban is, hiszen erős a mezőny, ráadásul többen a világ legjobbjai közül is a bajnokságban szerepelnek – hangsúlyozta Bakó Botond. – Az alapvető terveink viszont maradtak, továbbra is a fejlődés a legfontosabb. Voltak olyan kerettagok, akik nemhogy NB I-ben, de még NB I/B-ben sem játszottak korábban, az utánpótlás-bajnokságokból ugrottak át a felnőttélvonalba. Eszméletlen, milyen jól tudták ezt feldolgozni, emiatt hálás vagyok az egész stábnak, akik a fiatalokkal dolgoznak. Ennek köszönhető, hogy a legtöbb meccsen meg tudtuk mutatni a tudásunkat, voltak jó periódusaink, sőt pontszerzéseink is – ezt a kezdés előtt kevesen gondolták volna. A lányok óriási motivációval és akarattal dolgoznak, folyamatosan bizonyítani akarnak; a fiatalságnak is megvan az előnye, nem akarják túlgondolni, túlstresszelni a helyzetet, ott van a vagányság bennük. Az eredeti célunk nem változott, már említettem a fejlődést, de természetesen a bennmaradást is ki akarjuk harcolni, hiszen rengeteget jelentene, ha a következő évadban is a legmagasabb szinten bizonyíthatnának, folyamatosság alakulna ki; ez minden szempontból a javunkra válna.