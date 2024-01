Hiányzott a Fino Kaposvár csapatából a vasárnap délutáni dági fellépésen az ütőgép Baróti Árpád (a szerda esti kecskeméti Magyar Kupa elődöntőre pihent), akit Kalmár Ákos helyettesített. Az orosz Stephan Novoselov és a kubai Quevedo Hernández Hermes elutazott, ám ők végül nem kerültek pályára.

A nyitó játszmában sokáig a házigazda dágiak vezettek. A Fino alakulata előbb 13–13-nál, majd 17–17-nél érte be az ellenfelét. A folytatás viszont már egyértelműen a kaposváriaké volt. A második felvonásban csak a elején tudták a hazaiak tartani a lépést ellenfelükklel. Egyre csak nőtt a somogyiak előnye, ami a szett végére nyolc pontnyira hízott. A harmadik, utolsó játékrészben a dágiak könyvelhették el az első két pontot, a Fino Kaposvár azonban gyorsan átvette a kezdeményezést. Ekkor már a karmester Magyar Bálint helyén Zarka Márton játszott, a szintén saját nevelésű liberó Eördögh Bálint is pályára került, s ha csak egy-két perc erejéig, de Tóth Gábor is érkezett a csapatkapitány Bögöly Gábor helyett. A házigazdák azonban nem adták könnyen magukat, s többször is egyenlítettek. A véghajrában aztán megrázta magát a somogyi együttes, s pontot tett a 62 perig tartó találkozó végére.

Dág KSE–Fino Kaposvár 0–3 (–20, –17, –22)

Esztergom, Suzuki Aréna. Vezette: Takács Á., Mezőffy Zs.

Dág KSE: Csordás A., Kun B., Sow, Nagy P., Krupánszki, Flachner. Csere: Farkas R. (liberó). Vezetőedző: Buzás Miklós Dániel.

Fino Kaposvár: Magyar B., Hubicska, Iván B., Kalmár Á., Bögöly, Lescay. Csere: Bozóki (liberó), Eördögh (liberó), Zarka M., Tóh G. Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 4–2, 5–3, 10–7, 11–10, 13–13, 16–13, 17–17, 17–20, 19–23, 20–25 (20 perc).

2. játszma: 3–3, 3–7, 4–8, 4–11, 6–15, 11–20, 14–20, 16–24, 17–25 (19 perc).

3. játszma: 2–0, 2–5, 3–8, 7–10, 12–13, 14–14, 15–15, 15–18, 19–19, 20–24, 21–25 (23 perc).

További eredmények: Miskolci EAFC-Peka Bau–Vidux-Szegedi RSE 2–3 (–16, 19, –18, 22, 10); Kecskeméti RC–Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn 0–3 (–15, –14, –30); Debreceni EAC–Bp. MAFC-BME 0–3 (–21, –18, –23); Bp. Testnevelési Egyetem SE–Dunaújvárosi KSE 3–0 (14, 19, 22).

A GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika–Bp. Pénzügyőr SE mérkőzést vasárnap lapzártakor játszották.