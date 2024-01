– A vármegye egyet a Balatonlelle két csapattal, valamint egy marcali és buzsáki közös egylet, a kettőt Balatonföldvár és Somogyvár, a hármat az Iharosberény, míg a négyet a Somogybabod, a Somogyszil, valamint a házigazda Balatonboglár képviseli. Egyébként az iharosberényiek kelnek a legkorábban, lévén ők utaznak a legtöbbet – mondta a főrendező Nagy Dániel, a házigazda BBSC játékosa.

A boglári tornán öt plusz egy fős csapatok lépnek pályára, a legjobbakat pedig különdíjjal jutalmazzák a rendezők. Több egykori NB-s játékos is pályára lép Balatonbogláron. A legismertebb a 44. életévéhez közelítő Hegedűs Gyula, aki öt csapat tagjaként (Bp. Vasas SC, Diósgyőri FC, Debreceni VSC, BFC-Siófok és Szolnoki MÁV FC) összesen 135 mérkőzésen szerepelt az NB I.-ben. A Debrecennel háromszor egymás után bajnoki címet ünnepelhetett (2005–2007), míg a Vasassal – a 2005/2006-os szezon tavaszi felvonását a fővárosi piros-kékeknél töltötte kölcsönjátékosként –, majd rá egy évre a Debrecennel játszhatott Magyar Kupa-döntőt. Még most is játszik a vármegyei I. osztály mezőnyét vezető Balatonlellében, ahol ősszel nyolc alkalommal vette be az ellenfelek kapuját.