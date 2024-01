– Magától adódik a kérdés: hogyan vélekedik a balatonlelleiek óvásáról?

– Természetesen meg van erről a saját véleményem – kezdte Papp Zoltán, a Nagyatád FC mestere. – Maradjunk annyiban, ha rajtam múlt volna, biztosan nem ezt választom. Amúgy nagyon remélem és bízom abban, hogy a 2023/2024-es szezon végén nem a gólarány, hanem a több megszerzett pont dönt majd a bajnoki cím sorsáról.

– Az előző szezont megnyerték, de nem vállalták az NB III.-at.

– A klub vezetősége úgy döntött, hogy nem szabad és felesleges is feljebb lépni; nem akarjuk a harmadosztályban a pofozógép szerepét betölteni. Az akkori bajnokcsapat gerince együtt maradt. Egyedül csak Pati Milán érkezett Csurgóról, Patak Bálint pedig távozott ugyancsak Csurgóra.

– Érdekes módon az első félévben több pontot veszítettek hazai pályán, mint idegenben. Két döntetlen mellett volt egy vereségük is: a 11. fordulóban Nagyatádon a Kadarkúttól kaptak ki egy góllal.

– Engem is meglepett, hogy hazai pályán öt pontot buktunk. Az az igazság, hogy volt olyan három, négy hetünk, amikor (sérülések miatt) hullámvölgybe kerültünk. A 12. fordulóban a Barcs elleni bajnokit követően másztunk ki belőle. De vissza térve a Kadarkút elleni fellépésre: jól és szervezetten játszott a kadarkúti együttes, nem volt érdemtelen a győzelmük. Egyébként az elmúlt másfél évben ez volt a második zakónk; a tavaszi folytatásban lesz lehetőségünk a javításra. Egyértelmű a célunk: idén is mi szeretnénk végezni a Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság élén.

– Ha összejön, akkor vállalják azt NB III.-at?

– Ha csak rajtam múlna, akkor egyértelműen igen a válaszom, ám nem én döntök. Az NB III. teljesen más, mint a vármegyei bajnokság. Lényegesen több költséggel jár, s meg kellene erősíteni a játékoskeretünket is. Amúgy már volt a Nagyatád az NB III.-ban, s korábban jómagam is edzősködtem a harmadik vonalban.

– Lesz-e változás a játékoskeretben?

– Csikós Ádám átigazolt Horvátországba a negyedosztályú, vagyis az ottani helyi megyei bajnokságban érdekelt Molve csapatához.

– Mikor kezdték a felkészülést?

– Már január 5-én munkába állt a társaság. Az első másfél hétben amolyan ráhangoló jellegű edzések voltak, majd január 15-e óta teljes intenzítással dolgozunk.

– Hány előkészületi mérkőzésen csiszolódik a csapat?

– Szerdán a Barcsot vertük 4–0-ra, szombaton pedig a Somogysárddal mérkőzünk. A bajnoki rajt február 24-én lesz, amikor is a Balatoni Vasas vendégei leszünk.