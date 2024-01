A bajnoki szünetet kihasználva téli alapozásba kezdtek Bakó Botond tanítványai, akik mindent alárendeltek annak érdekében, hogy a bajnokság most induló szakaszában – melyben olyan ellenfelekkel játszanak, melyekkel szemben győzelmi esélyük van – a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák. Hogy ez mennyire sikerült, arre a fővárosaik elleni hatvan perc fogja megadni a választ. A sikerre minden esélyük megvan, fővárosi riválisuk tízből mindössze a Dunaújvárosi KKA elleni hazai bajnokiját tudta megnyerni (35–24), idegenben – Kisvárda Master Good SE (28–25), Győri Audi ETO KC (38–24), Alba Fehérvár (29–29), DVSC SCHAEFFLER (39–29), Tappe-Békéscsabai ENKSE (25–25) ötből egyet sem. Hogy mégis a bogláriak előtt vannak a tabellán, azt a három döntetlennek köszönhetik, ami a legtöbb az élvonalban, vagyis egy iksz is benne lehet ezúttal a pakliban.

A sikerhez koncentrált játék kell Bató Liléktől, akik nagyon sok hibával játszanak, egyszer fordult elő velük, hogy ezek száma tíz alatt maradt, akkor meg is verték saját közönségük előtt a Kozármisleny KA együttesét (30–26). Nem biztos, hogy belefér kilenc eladott labda, nyolc technikai hiba, két kimaradt hetes, mint a másik nyertes hazai bajnokin, a DKKA ellenin (26–21). Kulcskérdés lesz a védekezés minősége, Vágó Attila együttese ugyanis átlag 27,9 találatot szerez, ez a szám balatoni oldalon csak 24, vagyis egy sokgólos hatvan perc nem az akadémistáknak kedvezne. A Csapó, Zaj duó a kapuban ezért sokat tehet, hogy ne az legyen.

A kék-fehérek számára is élet-halál mérkőzés lesz, vélhetően nagy elánnal fogják belevetni magukat a küzdelembe, amivel szintén számolnia kell a házigazdáknak, akiknél több játékostól is átlag feletti teljesítmény kell. A két klub jól ismeri egymást, két edzőmeccset is játszottak az elsőt a NEKA (31–28), a másodikat decemberben, az MTK Budapest nyerte (37–22).

– Nagyon fontos bajnoki mérkőzés vár ránk szombaton, ahol csakis a két pont hazahozatala lebeg a szemünk előtt – nyilatkozta Vágó Attila, a fővárosiak trénere. – Nem számítok könnyű meccsre, hiszen ellenfelünknek is hasonlóan fontos a két pont megszerzése, mint nekünk. A decemberi edzőmeccs nagyarányú győzelméből nem szabad kiindulni, teljesen más meccs lesz, mint akkor, de ha a mi játékunknak tudjuk játszani és mindenki maximálisan fegyelmezett és koncentrált lesz, akkor a győzelem is a miénk lesz.

A legutóbbi szezonban elbukott Vágó Attila a kék-fehérekkel a Balaton partján (27–26), ám a tavaly májusi összecsapás óta mindkét együttes átalakult, a bogláriaktól Zaj, Molnár, Bató, Faragó, a fővárosiaktól pedig Mazák-Németh, Pelczéder, Kobela, Juhász, Dakos, Győri maradtak hírmondónak. A fővárosiakhoz a nyáron Koronczai mellé három korábbi akadémista is csatlakozott Farkas, Szabó Nina és Szabó Kitti személyében, akik közül utóbbi januárban az Alba Fehérvárhoz távozott. A 22 éves Szabó Nina és 21 esztendős Farkas Johanna az MTK Budapest alapemberei: előbbi kilenc meccsen 24, utóbbi tízen 61 gólt ért el, amivel a élvonal ötödik legeredményesebb játékosa. A Boglári Akadémia-SZISE színeiben sem aprózta el Farkas, a 2020/2021-es szezonban 112 találatig jutott, abban a csapatban, mely akkor ifjabb Kiss Szilárddal a kispadon tizenhárom ponttal nem tudott az élvonalban maradni. Most Bakó Botonddal tizenegy fordulót követően négynél járnak, vagyis meg kell kezdeniük a pontok gyűjtését.