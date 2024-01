Mint azt már megírtuk, a napokban jelentette be a KNRC, hogy török centert igazolt Ecem Sahin személyében. Ám pályára még nem lépett és a keretben sem szerepelt, de élőben nézte végig a kupameccset.

Bár vendégponttal kezdődött a mérkőzés, de hamar időt kellett kérnie Horváth Andrásnak, ugyanis 5–1-re elhúztak a kaposváriak. Akik nagyon magabiztosan játszottak, ezt pedig a közönség hangos ovációval hálálta meg. 15–8-nál már hét is volt közte, nem tudtak mit kezdeni az újpestiek ellenfelük agresszív támadásával és remek védekezésével. Ám a saját dolgukat sem könnyítették meg, hiszen rengeteget hibáztak, ezt pedig ki is használták a somogyiak. A hajrában már tízpontosra duzzadt a különbség, majd két szettlabdát hárított az UTE, de újabb hiba csúszott be, így kilenc egységgel nyerte az etapot a KNRC.

A következő felvonás teljesen más képet mutatott, 4–0-s rohammal kezdtek a vendégek, ekkor időt is kért Vincent Lacombe, de a különbség tovább nőtt. Közben szereztek egy pontot a hazaiak, de azt is csak az Újpest hibázásának köszönhetően. 1–7 után Sara Dias törte meg az ellenfél lendületét, de nem tudtak sokáig menetelni, ez a játszma az első ellentetje volt; sokat hibáztak a kaposváriak, míg a lila-fehérek szárnyaltak. Már tíz is volt közte 5–15-nél, de aztán nagy felzárkózásba kezdtek a somogyiak, 10–18 után már 19–22 állt az eredményjelzőn. Ám tovább nem sikerült zárkózni, így öt egységgel egyenlített az UTE az álláson.

Szorosan indult a harmadik szett, fej-fej mellett haladtak a csapatok, egyik gárda sem hagyta elhúzni a másikat. Ám 9–9 után sikerült hárompontos előnyt kialakítaniuk a hazaiaknak, akik újra tűzzel a szemükben játszottak. Ki kell emelni a brazil center, Adriani Vilvert játékát, aki egymaga, csak ebben az etapban hét egységet gyűjtött. Néggyel is vezettek a somogyiak, de nem hagyták magukat az újpestiek, így 21–20-nál utolérték ellenfelüket, ám egyenlíteni nem sikerült. Így a KNRC köszönte szépen, gyorsan le is zárta a játszmát 25–21-re.

A negyedik felvonásban 3–3 után sorozatban három egységet gyűjtöttek a vendégek, 4–6-os állás után pedig ugyanennyit hibáztak, így 7–6-nál időt kellett kérnie Horváth Andrásnak. Ami vendég szempontból jókor jött, hiszen egy 4–0-s rohamot szórtak a kaposváriakra, ám 10–10-nél újra egyenlő volt, sőt, a vezetést is átvették a hazaiak. Újra nagyon magabiztosan és agresszívan játszottak. Öt is volt a különbség, de kettőre sikerült felzárkóznia a lila-fehéreknek 21–19-nél, de tovább már nem fenyegették a somogyiak győzelmét. Így 3–1-es sikert aratott a KNRC, aki így bejutott a legjobb négy közé a Magyar Kupában. Az elődöntőben pedig a címvédő Vasas Óbuda csapatával néz majd farkasszemet.

Kaposvári NRC–UTE 3–1 (–16, 20, –21, –22)

Kaposvár Aréna, 500 néző. Vezette: Halász, Árpás.

KNRC: Szedmák 20, Radnai 5, Dias 14, Hurst 12, Vilvert 16, Martin 2. Csere: Rády (liberó), Nicolai, Godó 2, Maiorano. Vezetőedző: Vincent Lacombe.

UTE: Whitney 9, Zólyomi 10, Moreno Borrero 7, Milanova 14, Kilyénfalvi 4, Kindelan 15. Csere: Dömsödi, Baksa (liberók), Sziládi 1, Ambrosio 5, Dani. Vezetőedző: Horváth András.