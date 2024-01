Az U20-as női röplabda-válogatott a csehek 3–2-es legyőzésével fejezte be a maribori Európa-bajnoki selejtezőtornáját, amelyen így az ötödik helyet szerezte meg, és továbbjutott az áprilisi második fordulóba. Kőnig Gábor csapata Szlovéniában két győzelemmel (Szlovákia és Izrael ellen) és egy vereséggel (Horvátország ellen), hat megszerzett ponttal a harmadik helyen zárta a csoportkört, amely után az 5-8. helyért folytatták a magyarok, és végül az alsóházban két újabb sikerrel (Luxemburg és Csehország ellen) kiharcolták az ötödik pozíciót.

– Ha a torna előtt azt mondják nekem, hogy az ötből négy meccset is megnyerünk, akkor szinte biztosra vettem volna, hogy azzal az első háromban végzünk, ám a körbeverésből most rosszul jöttünk ki, így csak harmadikok lettünk a csoportunkban – kezdte az értékelést Kőnig Gábor az Utánpótlássportnak. – Egyetlen nyert szett hiányzott a horvátok elleni utolsó csoportmeccsen, és nem is volt lehetetlen küldetés ennek a megszerzése, de sajnos nem sikerült, 0–3 lett a vége, emiatt az alsó ágon kellett folytatnunk. Az 5-8. helyért az első körben Luxemburg legyőzésével igazából hoztuk a papírformát, majd a csehek elleni záró meccs már csak azért ment, hogy melyik csapat kap jobb besorolást a következő selejtezős körre – végül egy izgalmas, jó színvonalú mérkőzésen mi győztünk. Összességében nem vallottunk szégyent, például a szlovákok elleni nyitó sikerünk utólag még fel is értékelődött a későbbi eredmények láttán, hiszen a szlovákok aztán a harmadik helyen végeztek. A vereség ellenére úgy érzem, a tavaly vb-ötödik és a most tornagyőztes horvátokkal is felvettük a versenyt, a többi meccsen pedig mi irányítottunk. Jól működött a védekezésünk, és a szerváinkkal sikerült kontrollálni az ellenfelek játékát. Az áprilisi második körben mindent meg fogunk tenni, hogy ott elcsípjük az első két hely valamelyikét, bár nem lesz könnyű feladatunk, mert a mostani ötödik helyünkkel kedvezőtlenebb helyzetből várjuk a sorsolást, és akár erősebb csapatokat is kaphatunk. Ugyanakkor nem lehet más a célunk, minthogy sorozatban a negyedik nyáron is világversenyen szerepeljünk.

Az U20-as férfiválogatott a három pontjával szintén harmadik lett a csoportjában a szlovákiai Púchovban. Az 5-8. helyért zajló helyosztókon Weczera Csaba tanítványai előbb 3–0-ra legyőzték Luxemburgot, majd az utolsó, sorsdöntő találkozón négy játszmában alulmaradtak Csehország legjobbjaival szemben, s mindez pedig a hatodik helyet érte a tornán, ezzel a magyar csapatnak nem sikerült kivívnia a tavaszi folytatást. (Az első helyezett automatikusan kvalifikált a nyári kontinenstornára, míg a 2-5. helyen végző négy együttes továbbjutott az Eb-selejtezők következő körébe.) A Fino Kaposvár két fiatal játékosa, Tóth Gábor és Laczó Bálint is helyet kapott a keretben.

– Nagyon mélyről indultunk a csapattal, viszont rengeteg munkával eljutottunk oda, hogy az Eb-selejtezőre sikerült ebből egy egységes és szakmailag is felkészült csapatot faragni – összegzett Weczera Csaba. – Előzetesen tisztában voltunk vele, hogy iszonyatosan nehéz dolgunk lesz, mert a sorsolásnál a papíron három legesélyesebbnek tartott válogatott jutott nekünk a csoportkörben, tehát a szlovén, az osztrák és a cseh együttes. Eközben a jóval gyengébb szlovákok házigazdaként pedig megkapták az első kiemelt státuszt, ezáltal teljesen felborítva az erőviszonyokat. A nehéz sorsolás ellenére azt kell mondanom: a fiúk kihozták magukból a legtöbbet. A cseheket például legyőztük, ami hatalmas siker. Az osztrákoktól csak döntő szettben kaptunk ki, ami szintén remek eredménynek könyvelhető el. Különösen annak ismeretében, hogy mindhárom csoportellenfelünk, a szlovénok, a csehek és az osztrákok is alapvetően nálunk erősebb röplabdanemzetek. Sajnos az ötödik helyért nem sikerült ismét csodát tenni, és másodjára is legyőzni a cseheket. Összességében az egész tornán mutatott játékunk alapján kijelenthetem: felzárkóztunk az élmezőnyhöz, és csak hajszálon múlott, hogy nem jött össze a továbbjutás, ráadásul az elmúlt évek selejtezős eredményeihez képest is látszik az előrelépés. Nyilván, még van hova fejlődnünk, de ami mindenképpen biztató: akadnak kifejezetten ígéretes fiataljaink, akik ha továbbra is beleteszik a kemény munkát, néhány év múlva a felnőttválogatottban is meghatározó játékosokká válhatnak.