Szorosan indult a találkozó, s ahogy a kupavisszavágón, úgy ezen a mérkőzésen is hosszú labdameneteket szolgáltattak a csapatok. Aztán 2–2 után zsinórban négy pontot szerzett az UTE, ebből háromszor a sáncmunkájával volt eredményes. Adriani Vilvert is hibázott a következő menetben, így hamar 7–2 állt az eredményjelzőn, Vincent Lacombe időt kért, de tovább meneteltek a lilák, már nyolc is volt közte. 10–2-es állásnál Marta Hurst helyére Godó Panna érkezett, aki rögtön két ponttal segítette a csapatát, ebből egy ásznyitás volt. Mióta Godó a pályára lépett csak a vendégek gyűjtötték az egységeket, sorozatban négyet. A kaposvári pontgyártást Aleksandra Milanova szakította meg. 10–2-ről 14–13-ra jöttek fel a somogyiak, így már Horváth András kért időt, egyenlíteni ekkor még nem sikerült, de Radnai Luca ásznyitásával 16–16-nál már igen, s az etapban először át is vették a vezetést. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, aztán a KNRC jutott szettlabdához, melyet értékesíteni is tudott, így két ponttal nyerte a nyitójátszmát.

A következő felvonás 4–0-s vendégrohammal indult, ebből három egységet az UTE ajándékozott az ellenfelének. Sokkal magabiztosabban játszottak a kaposváriak, 12–19-nél már hét volt a különbség. Folyamatosan zárkóztak az újpestiek, 18–22-nél pedig Szedmák Réka törte meg a felzárkózási lehetőséget. Hurst juttatta játszmalabdához a somogyiakat, ám ebből kettőt is hárítottak a lilák, de Kilyénfalvi Zsófia nyitásrontásával aztán négy ponttal ismét nyert a KNRC.

Kiélezett meccset láthattunk a folytatásban is, 6–5 után viszont elhúztak négy egységgel is a vendégek, mely különbséget tartani is tudtak. Több hibát is vétett az UTE, amit az ellenfél könyörtelenül ki is használt, de aztán szokásához híven a szett hajrájában már utolérte a Kaposvárt. Előbb 20–20-ra, majd 23–23-ra egyenlítettek a hazaiak, majd Moreno Borrero ásznyitásával szettlabdához jutottak, aztán szépíteni is tudtak az álláson.

A negyedik játszmában is villámrajtot vettek a somogyiak, 1–1 után sorozatban hat pontot szereztek, ezután az Újpest gyűjött hármat, majd fel is zárkózott egy pontra, 7–8-ra. Az egyenlítés azonban nem sikerült, így a vendégek gyorsan el is húztak hárommal. Mindkét csapat a végletekig küzdött, szinte nem is volt különbség köztük. 14–14-nél egyenlíteni tudtak a hazaiak, ám utána egyre jobban fáradtak, s többet hibáztak, ami pedig ajándék volt a kaposváriaknak. Nagyot hajrázott a KNRC, mely végül újabb sikerével a nyolcadik győzelmét aratta az Extraligában.

UTE–Kaposvári NRC 1–3 (–23, –21, 23, –20)

Budapest, UTE Csarnok, 400 néző. Vezette: Adler, Horváth.

UTE: Milanova 19, Kilyénfalvi 3, Kindelan 12, Whitney 13, Zólyomi 10, Boskó 1. Csere: Dömsödi, Baksa (liberók), Sziládi 5, Ambrosio 1, Moreno Borrero 2, Dani, Manninger. Vezetőedző: Horváth András.

KNRC: Szedmák 26, Radnai 5, Dias 11, Hurst 14, Vilvert 9, Martin. Csere: Rády (liberó), Nicolai, Godó 3. Vezetőedző: Vincent Lacombe.