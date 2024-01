Az U9-es korosztály dobogósai: 1. Mohácsi TE, 2. Siófoki Bányász SE, 3. Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc LA U9... 9. Kaposvári Lobogó FFC.

Különdíjasok: legjobb mezőnyjátékos: László Levente (Dombóvári FE), legjobb kapus: Horváth László (Siófoki Bányász SE), gólkirály: Nikolic Lazar (K. R. BFLA U9), legjobb hazai játékos: Varga Márton (Kaposvári Lobogó FFC).

A második nap az U11-esek léptek pályára, vagyis akik 2013-ban és 2014-ben születtek. Nyolc csapat versengett egymással, az FC Nagykanizsa, a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc LA U11-es csapata, a Kaposmérő SE, a Kaposvári Lobogó FFC, a HR-Rent Kozármisleny, a PMFC U10-es és U11-es együttese, valamint a Veszprémi FC USE. Az idősebb korosztály már húsz perces mérkőzéseket játszott.

Az U11-es korosztály dobogósai: 1. Veszprémi FC USE, 2. PMFC U10, 3. HR-Rent Kozármisleny... 6. Kaposvári Lobogó FFC.

Különdíjasok: legjobb mezőnyjátékos: Szekerczés Félix (Veszprémi FC USE), legjobb kapus: Sólyom Zalán (PMFC U10), gólkirály: Szabó Ágoston (PMFC U10), legjobb hazai játékos: Kovács Ármin (Kaposvári Lobogó FFC).

– Tavaly rendeztük meg először az Újévi Focitornát, akkor még egynapos volt, idén már megpróbáltuk a kétnaposat, ami nagyon jól sikerült – mondta Horváth-Lassu Zsanett, a torna egyik szervezője. – A szülők és az edzők is jó véleménnyel voltak a tornáról idén is, hogy igazán színvonalas tornarendezés áll mögöttünk. A hangulatra nem lehetett panasz, az első nap szinte teltházas volt. A második napon kevesebb csapat versengett egymással, így a létszám is kicsit kevesebb volt, de a hangulat hasonlóképp alakult.

A Hell Energy Magyarország Kft. felajánlásával az első három csapat összes tagja Sunny Wood tejalapú gyerekitalt kapott ajándékba az oklevél, a csoki, az érem és a kupa mellé. A Bobo Fun Park jóvoltából az első helyezett csapat összes tagja egy félnapos ingyenes belépőt nyert a kalandparkba. A különdíjasoknak az oklevél és a különdíjuk mellett a Bobo Fun Park jóvoltából egy félnapos ingyenes kalandparkozást nyertek.

– Nem csak az első három helyezettnek járt ajándék, hanem az összes gyermeknek adtunk csokit, szóval olyan kisgyerek itt nem volt, aki ne kapott volna valamit – emelte ki Horváth-Lassu Zsanett. – Minden csapat kapott oklevelet, akárhányadik helyen is végzett, tehát tényleg igyekeztünk színvonalasan lebonyolítani ezt a tornát és díjazni a gyerkőcöket. Jövőre is szeretnénk megrendezni az Újévi Focitornát, hiszen idén is jó visszajelzéseket kaptunk az edzők, szülők, játékosok részéről is. Rajta vagyunk, hogy 2025-ben nemzetközivé tegyük, hogy olyan kapcsolatokat alakítsunk ki, hogy lehetőségünk legyen külföldi csapatokat is meghívni, hogy még pörgősebb legyen a játék. Továbbá igyekszünk, hogy jövőre az U11-es korosztályban is több együttes induljon, valamint igyekszünk megtartani vagy emelni a színvonalat.