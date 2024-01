Nagyot fordult a világ, hiszen az U20-as férfi kosárlabda-bajnokság 1. fordulójában nagyarányú, 80–56-os vereséget szenvedett Körmenden a Kometa Kaposvári KK U20-as csapata. Ezt követően az NKA Universitas Pécs, a Falco KC Szombathely és az Atomerőmű SE is legyőzte Szőke Balázs együttesét, mely azóta szárnyal. Az alapszakasz odavágóit a Szolnoki Olajbányász legyőzésével zárta a somogyi együttes, mely a hétvégén visszavágott, és tizenhét pontos győzelmet aratott a Körmend ellen. Zsinórban ez már a nyolcadik győzelme volt a Kaposvári KK-nak, mely ezzel felkúszott a dobogó legalsó fokára.

Kaposvár U20–Körmend U20 93–76 (23–19, 14–16, 28–24, 28–17)

Kaposvár Aréna, V.: Szecsődi R., Pöttendi G.

Kaposvári U20: Halmai D. 20/6, Bogdán D. 4, Paár M. 18, Fehérvári Cs. 11/6, Szőke Bálint 21/3. Csere: Bogárdi D. 3/3, Yake M. 11/6, Óliás G. 5/3, Kárpáti L., Czink L., Horváth Á. Vezetőedző: Szőke Balázs.

A Körmend U20 legjobb dobói: Schmera G. 18, Herczeg K. 16.

A remek sorozat megőrzése azonban roppant nehéznek ígérkezik, ugyanis szombaton listavezető, 13 győzelemmel és mindössze 1 vereséggel álló NKA Universitas Pécs U20 vendégeként lép pályára Szőke Balázs együttese. A két csapat első mérkőzésén 60–87-es, nagyarányú baranyai győzelem született a Kaposvár Arénában.

A Kaposvári KK nem csak csapatszinten teljesít jól, több kiemelkedő egyéni teljesítményt is találunk az egyéni mutatókat böngészve. Halmai Dániel, Szőke Bálint és Paár Márk is ott van a tíz legjobb összesített statisztikával (VAL-al) rendelkező kosárlabdázó között. Antalics Dániel pedig a mezőny legjobb támadó lepattanózója és az összesített védő- és támadó listán is az előkelő, második helyet foglalja el a szombathelyi Takács Zsolt mögött.

A mérkőzés részleteiről a delfinek.hu így számolt be:

A találkozón sérülés miatt Antalics Dániel nem lépett pályára, így az U20-as bajnokság egyik legjobb lepattanózóját nélkülözte Szőke Balázs vezetőedző csapata.

A találkozót egy kilencpontos somogyi rohanással kezdték a hazaiak, ám az első negyed végére felzárkózott a Körmend, és 23–19-es kaposvári vezetéssel zárult az első etap.

A következő játékrész küzdelmes periódust hozott mindkét csapat számára, összesen harminc pontot dobtak csak a felek. A nagyszünet előtt még egy körmendi akció sikeres volt, így 37–35-öt mutatott az eredményjelző húsz percnyi játék után.

A pihenő után több triplát is bevágtak a vendégek, így átvették a vezetést, ám Szőke Bálinték nem adták fel. Több remek védekezésnek is örülhettek a kaposvári nézők, amiből könnyű kosarakat szereztek a hazaiak és ötpontos előnyre tettek szert a negyed felénél. A Körmendnek sikerült ismét kiegyenlíteni néhány hazai védekezési hibát követően. Szőke Balázs időkérése után azonban Paár Márk kosaraival ismét ötpontosra nőtt a somogyi fór.

A zárónegyed elején Szőke Bálint blokkját Yake Matthew triplája követte a másik oldalon, így hét perccel a vége előtt 75–65-re vezetett a Kaposvár. Az utolsó percekre rákapcsoltak a hazaiak és 16 ponttal is elhúztak a körmendi fiataloktól. Két perccel a vége előtt.

Fontos győzelmet arattak Szőke Bálinték, akik a tabellán ugyanolyan mérleggel álló Körmendet győzték le, életben tartva az immár nyolcmeccses győzelmi szériát. A meccs legjobbja Halmai Dániel volt, aki 20 pontja mellé leszedett 5 lepattanót, szerzett 6 labdát és kiosztott 6 gólpasszt is.