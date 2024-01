Kezdjük a beszámolónkat egy nagyszerű hírrel: hétfőn éjszaka megszületett Baróti Árpád leánya, aki a Panna névre hallgat, vagyis a 206 centis ütőgép is tudta vállalni a játékot a kupanegyeddöntő első székesfehérvári felvonásán. A kubai légiós Quevedo Hernández Hermes viszont csak a cserepadon foglalt helyet, akárcsak Iván Bence.

A nyitó játszmát a vendég kaposváriak kezdték határozottabban. Végig a Fino irányította a meccset és uralta a játékot; a házigazda fehérváriak csak egy alkalommal (5–5) tudtak egyenlíteni. Ebben a játékrészben a kezdő csapatba vissza került kubai Lescay Favier Tomas Alejandro kiosztott három igencsak méretes blokkot, kellően elbizonytalanítva így a hazai együttes játékosait.

A második szettet már az argentin feladóval, a nyáron Szegedről igazolt Dileo Neufeld Tomás-szal folytatta a MÁV Előre SC-Foxconn. Az első két pontot ugyan a somogyiak könyvelhették el, a hazaiak azonban gyorsan átvették a vezetést, s egyenlítettek. Csak ebben a felvonásban hét sáncot láthattunk tőlük, s az is a teljes képhez tartozik, hogy a meglehetően sok kaposvári hiba is a malmukra hajtotta a vizet.

A harmadik felvonásban aztán szerencsére ismét változott a helyzet a pályán; amúgy érezhető volt, hogy amelyik csapat behúzza ezt a szettet, valószínűleg az nyeri a mérkőzést. Sokáig a hazaiaknál volt az előny, de a kaposváriak szívósan tapadtak az ellenfelükre. Ezután fej-fel mellett haladt a két társaság, majd a játszma hajrájában még rátett egy lapáttal a Fino Kaposvár, így ők várhatták előnnyel a folytatást.

A negyedik, utolsó játékrész is a várakozásaink szerint alakult. Végig a kaposváriak akarata érvényesült, s bár a végén feljöttek egyetlen pontnyira (19–20) a házigazdák, a jobb hajrá ismét a Fino javára döntött. A 98 percig tartó összecsapást stílszerűen a mezőny legponterősebb játékosa, a két napja boldog édesapa, Baróti Árpád zárta le.

A pontkirály Baróti Árpád – aki 25 pontot termelt Székesfehérváron – a csapatkapitány Bögöly Gábor és Hubicska Patrik is szorgosan gyártotta a pontokat, mint ahogy a két külföldi center, az orosz Stephan Novoselov és a kubai Lescay Favier Tomas Alejandro is. Magyar Bálint jól mozgatta a csapatot, a liberó szerepkörében ténykedő Bozóki Bence is biztos volt, s a csereként pályára került másik kubai, Quevedo Hernández Hermes és Iván Bence is kivette a részét a sikerből. A házigazda MÁV Előre SC-Foxconn csapatában Pesti Marcell mellett még a két küldöldi légiós, Redjo Koci és Janke Christian volt a pontfelelős.

Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn–Fino Kaposvár 1–3 (–18, 17, –22, –22)

Székesfehérvár, Videoton Oktatási Központ, 250 néző. Vezette: Bátkai-Katona Á., Szarka J.

Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn: Szabó V. (2), Janke (12), Ambrus (4), Pesti (17), Koci (15), Tomanóczy (4). Csere: Takács M. (liberó), Dileo (–). Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Fino Kaposvár: Magyar B. (1), Hubicska (10), Novoselov (9), Baróti (25), Bögöly (14), Lescay (10). Csere: Bozóki (liberó), Quevedo (4), Iván B. (2). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 3–5, 5–5, 6–10, 9–10, 10–14, 11–15, 13–15, 13–17, 15–17, 15–21, 18–23, 18–25 (21 perc).

2. játszma: 0–2, 3–2, 5–3, 10–5, 13–11, 20–13, 23–17, 25–17 (25 perc).

3. játszma: 5–3, 6–7, 10–8, 12–12, 15–14, 17–16, 17–19, 19–20, 20–24, 22–25 (25 perc).

4. játszma: 4–5, 7–10, 7–13, 11–15, 17–20, 19–20, 21–24, 22–25 (27 perc).