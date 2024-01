RK Celje–Csurgói KK 27–28 (12–13)

Csurgó: Holló Balázs (kapus), Füstös Ádám (kapus), Matevz Zagar 4, Bazsó Gergely 1, Papp Tamás 6, Szeitl Erik 3, Gábor Marcell 9, Tóth Péter 1, Vasvári Ádám, Gebhardt Ádám 2, Füstös Bálint, Aleska Tufegdzic 1, Mitar Markez 1, Horváth Péter. Vezetőedző: Baranyai Balázs

Mestermérleg

Baranyai Norbert: – Ez volt az első felkészülési mérkőzésünk, öt játékos hiányzott, gyakorlatilag egy teljes sor hiányában léptünk pályára, de ellenfelünk is tartalékos volt. Próbáltuk az adott szituációból a legtöbbet kihozni, egy jó edzésnek szántuk ezt az összecsapást. Végig szoros mérkőzést játszottunk, ahol háromgólosnál nagyobb különbséget egyik fél sem tudott kialakítani. A második játékrészben ilyen hátrányból kapaszkodtunk vissza, a végjátékban pedig mindkét csapat hétméterest hibázott. Támadásban és védekezésben is próbáltunk különböző formációkat gyakorolni, a srácok mindent kitettek a pályára, így egy jó és hasznos mérkőzést játszotunk. Mindemellett a kapusaink is jól védtek, így bizakodó vagyok a folytatásra nézve. Ebből az eredményből azonban messzemenő következtetéseket nem szabad levonni, de a győzelem mindenképpen egy jó mentális alap. Próbáljuk megfelelően beosztani az erőnket és igyekszünk az utánpótlásból is meríteni, így a fiatalok is kaphatnak bizonyítási lehetőséget. Úgy érzem, hogy jó úton járunk és sikeres lehet a felkészülés a tavaszi folytatásra.

A Csurgói KK hétfőn már a felkészülés harmadik hetéve állt bele, mely az edzések mellett két előkészületi mérkőzést is magába foglal. Szerdán Balatonfüredre utazik a somogyi együttes, mely szombaton a Győr csapatát fogadja.