A másodosztályban szereplő, ott a hatodik helyen telelő PMFC ellen kezdett bele a felkészülési mérkőzések sorozatába a harmadosztályú Kaposvári Rákóczi FC. A somogyiak láthatóan egy remek ellenféllel álltak szemben, amely próbálta rájuk erőltetni akaratát. Ez helyzetekben is megmutatkozott, hiszen már a hetedik percben játékba kellett avatkoznia Horváth Fábiánnak, a kaposváriak ifjú hálóőrének, aki egy fejes után tolta a felső lécre a labdát az első pécsi szögletet követően, majd Nagy Tamás kapott bele egy átlövésbe, de ezt is védte a kapus. A folytatásban sokat javult a kaposváriak játéka, egyre veszélyesebb kontrákat vezettek a zöld-fehérek, s már inkább a pécsi kapu forgott többször veszélyben, hiszen Babinszky Bence egy cselsorozat végén lőhetett, de beleléptek a próbálkozásába, míg Harsányi Dániel fejesét fogta a kapus.

A második félidőre, a kezdőcsapatból csak Ekker Milán és Babinszky Bence maradt a pályán a Rákóczinál, hiszen Székely Tibor több fiatalt is bevetett, igaz, a másik oldalon is fokozatosan érkezett az ifjú cserék. A játékot már a kaposváriak irányították, akik egy csodálatos találattal a vezetést is megszerezték: Mayer Milán egy cselt követően, húsz méterről, jobbal lőtt a bal felsőbe (0–1). A találkozóból hátralévő időben mind a két kapusnak akadt dolga, főként átlövések után, de ezekből nem született újabb gól. A hajrában viszont bebiztosította sikerét a Rákóczi, miután Mayer Milán remekül ugratta ki Babinszky Bencét, aki a kaput is kicselezve gurított a hálóba (0–2).

A Rákóczinál több biztató jelet is láthattunk a folytatásra nézve, igaz, egy, a felkészülés elején rendezett edzőmeccsből nem vonhatunk le messzemenő következtetéseket, azonban az mindenképp pozitívum, hogy Székely Tibor a PMFC legyőzésével mutatkozott be a kispadon.

PMFC–Kaposvári Rákóczi FC 0–2 (0–0)

Pécs, 100 néző.

PMFC: Varasdi – Terbe, Takács Zs., Szeles, Majnovics – Krausz, Hudák – Harsányi I., Gera Z., Bukovics – Nagy T. Csereként pályára lépett: Varga D., Varga B., Soós, Ócsai, Ramez, Kaszás, Pejovic, Tóth G., Szabó M., Máris, Bachesz. Asszisztens edző: Németh Zsolt.

Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. (Mikler, a szünetben) – Ekker, Heil, A., Harsányi D. (Ipolyi-Várkonyi, a szünetben), Pusztai (Czimmermann, a szünetben) – Horváth B. (Pintér M., a szünetben ), A. Mazzonetto (N. Mazzonetto) – Babinszky, Szederkényi (Rituper, a szünetben), Bíró D. (Ötvös, a szünetben) – Hampuk (Mayer M., a szünetben). Vezetőedző: Székely Tibor.

Gólszerzők: Mayer M. (a 66. percben), Babinszky (a 85. percben).