Fontos hét végéhez ért a 2023-ban az ifjúságiak közé belépő kézilabdázók helyére a 2008-as és 2009-es születésű játékosokkal „feltöltött” serdülő fiúválogatott: a Szabó Levente szövetségi edző vezette korosztályos csapat az első nemzetközi mérkőzését játszotta Győrben a szlovákok ellen, másnap pedig ugyanott újra összecsaptak a felek.

Az első felkészülési mérkőzésen 33–22-es magyar siker született. Másnap már jóval szorosabban alakult a találkozó, de a hazai pályán játszó fiúk ismét nyerni tudtak, 30–28-ra.

– Végigdolgoztuk a hetet, a meccsek előtt számos edzésünk is volt; az első mérkőzés előtti utolsó tréningen már tapintható volt a feszültség, izgultak a srácok, ennek megfelelően kellemes meglepetés volt, hogy az első összecsapás első negyedórájában máris felvették a megfelelő vagányságot a fiatalok, magabiztosan kézilabdáztunk, annak ellenére, hogy túl sokat még nem tudtunk közösen készülni – kezdte az értékelést Szabó Levente szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Az ellenfélhez képest kevésbé voltunk megilletődve, ez is az egyik oka volt a viszonylag sima győzelemnek, ám a szlovák válogatott is kellemes meglepetést okozott, jó alkatú fiúk alkotják, ami a visszavágón kiütközött. Jobban védekeztek és pontosabban támadtak az előző naphoz képest, míg mi picit visszaestünk, de így is irányítani tudtuk a mérkőzést. Az eredmény egyébként sokadlagos volt, próbálgattuk a srácokat és a különböző felállásokat. A két győzelem természetesen örömteli, a srácokon viszont azt figyeltem meg, hogy a mérkőzés után is meg voltak illetődve picit, nem tudták még, hogyan kezeljék ezt a helyzetet, az pedig külön örömteli, hogy láthatóan bosszantotta őket, hogy a második találkozón nem tudtak olyan sima győzelmet aratni. Összességében elégedettek voltunk a csapattal, jól sikerült a bemutatkozás.