A Tolna vármegyei I-II. összevont osztályban érdekelt, s ott a harmadik helyen álló Dombóvári FC ellen vívta második téli felkészülési mérkőzését a harmadosztályú Kaposvári Rákóczi FC. Az ellenfél csapatában több olyan labdarúgó is szerepet kapott, akik korábban megfordultak a kaposváriaknál, de ezúttal volt csapatuk ellen bizonyíthattak. Az viszont már az első perctől érződött, hogy a somogyiak mindenben előrébb járnak, mint az egy osztállyal alacsonyabban szereplő Dombóvár, ez pedig előbb helyzetekben, majd gólokban is megmutatkozott. A Rákóczi már az első negyed órában megszerezte a vezetést, miután az igencsak aktívan futballozó Babinszky Bence egy egyéni akció után közelről lőtt a kapuba (1–0). A hazaiak támadójának nem kellett sok a duplázáshoz, egy jobb oldali beadás után maradt egyedül, s passzolt higgadtan a hálóba félórányi játékot követően (2–0). A félidő utolsó percében újra közelről volt eredményes a kaposváriak támadója (4–0), de az, hogy ebből nem lett klasszikus mesterhármas, az Ekker Milánnak „köszönhető”, aki egy nagyszerűen felépített támadás végén lőtt kapásból, tizenkét méterről a hálóba (3–0).

kiütötték az ellenfelet

Az első félidőben kényszerűségből kettőt is cserélt Székely Tibor, a Rákóczi nemrég kinevezett vezetőedzője, – Horváth Balázs és Bíró Dominik is apróbb sérülést miatt hagyta el a játékteret – majd a második játékrészre szinte teljesen felforgatta a kezdőcsapatot, s több, a Bene Akadémián nevelkedő fiatalnak is lehetőséget adott. A játék képe ezt követően sem változott, a hazaiak továbbra is uralták a mérkőzést, s a gólgyártással sem álltak le. Ebben a félidőben Gál Mátyás kezdte a sort, aki egy szabadrúgás utáni levágódó labdát félfordulatból lőtt a jobb alsóba (5–0), majd kevéssel később Nicoló Mazzonetto fejezte be az akciót (6–0).

Az utolsó percekre bár kicsit szétesett a Kaposvár játéka, de így is magabiztos győzelmet arattak Mayer Milánék.