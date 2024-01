A hétfőn rendezett régiós birkózófórumon – amelyre a szomszédos Zala, Baranya és Tolna vármegyéből is érkeztek edzők, szakemberek – Szita Károly, a házigazda Kaposvár polgármestere köszöntette a résztvevőket, s röviden megemlékezett a kaposvári birkózósport dicső múltjáról.

Fotó: Lang Róbert



– A kaposvári birkózósport születése 1911-re tehető, s majd két évtizeddel később ünnepelhettük az első nagy nemzetközi sikerünket: Szegfi László 1930-ban légsúlyban bronzérmet szerzett az Európa-bajnokságon Svédországban, Stockholmban. Ugyanebben az évben országos bajnok volt, amit megismételt két, majd három év múlva. Kétszer is eljutott a nyári olimpiai játékokra, mégpedig 1928-ban Amszterdamba, majd 1932-ben Los Angelesbe – mondta amolyan felvezetésként Szita Károly. – 1950 volt az újabb mérdföldkő, amikor is megalakult a Kaposvári Dózsa. Ezután és az ezredforduló után is kerültek ki Kaposvárról országos birkózóbajnokok. Tavaly mi lehettünk a házigazdái az U15-ös leány és fiú birkózó Európa-bajnokságnak, ahol 12 érem jutott a magyaroknak, s ebből három – a lányoknak köszönhetően – arany volt. A Kaposvár Aréna első nagy nemzetközi viadalára 30 országból érkeztek az indulók.

Kaposvárra érkezett a szövetség első embere

A kaposvári régiós birkózófórumra ellátogatott – és előadást is tartott – Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetségének első embere, a FIDESZ alelnöke.

– 2015-ben választottak meg a Magyar Birkózók Szövetségének elnökének – mondta Németh Szilárd. – Sok új dolgot tűztünk ki célul magunk elé, s azokat mind maradéktalanul teljesítettük. Egyáltalán nem volt könnyű dolgunk, de úgy voltunk vele, hogy a munkának, a közös tenni akarásnak előbb vagy utóbb meg kell, hogy legyen az eredménye. A feltételek, a létesítményrendszer ma már adott. Ami hiánycikk – s ez minden sportágra igaz –, az a gyermek...

Németh Szilárd társaságában Kaposvárra látogatott Bacsa Péter, a Magyar Birkózók Szövetségének ügyvezető alelnöke, valamint Bácsi Péter szakmai igazgató, korábbi kétszeres világbajnok és ugyancsak kétszeres Európa-bajnoki aranyérmes, hétszeres országos bajnok kötöttfogású birkózó is.