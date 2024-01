A Magyar Kupa ezen szakaszában még négy-négy játékos áll dobóállásba, a kaposváriaknál Juhász Bence, Farkas Sándor, Botházy Péter és Németh Máté indult útnak Kazincbarcikára. A továbbjutás két mérkőzésen dől majd el, a visszavágó pontos időpontjáról még zajlik az egyeztetetés.

A vendégeknél Juhász Bence és Farkas Sándor kezdett, előbbi, az U23-as válogatott három, míg a háromszoros világbajnok négy szettet nyert, így 2–0-val és jelentős faelőnnyel kezdték a mérkőzést. A folytatásban Botházy Péter is papírforma győzelmet aratott riválisa ellen, ráadásul átlépte a hatszázas határt is az igen nehéz barcikai pályán. Németh Máté 604 egységet tett a közösbe, kilenccel gurított többet, mint az ellenlábasa, ám ennek ellenére is Ander Tamás több szettet tudott hozni, így megszerezte a házigazda becsületpontját.

Összességében magabiztos győzelmet aratott Közutasok Kaposvári TK a Vegyész ellen, s nyugodtan várhatják a visszavágót.

Kazincbarcikai Vegyész Teke SE–Investment Közutasok Kaposvári TK 1–5 (2216–2369)

Eredmények: Csinyi Gábor 573–Juhász Bence 594 (1:3), Csanádi Csaba 488– Farkas Sándor 565 (0:4), Orosz István 560–Botházy Péter 606 (0:4), Ander Tamás 595–Németh Máté 604 (2,5:1,5).