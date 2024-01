A december elején kinevezett szövetségi kapitány, Gasper Okorn 18-as névsorát a Facebook-oldalán tette közzé a magyar sportági szövetség. A Crvena zvezda magyar klasszisa, Hanga Ádám mellett Valerio Bodon-Vincent is meghívót kapott, aki októberben a Los Angeles Lakersnél készült. A keretben két olyan játékost is találunk, akik kaposvári nevelésűek, így Benke Szilárd és Vojvoda Dávid, illetve Filipovity Márkó is játszott a Kaposvári KK színeiben.

A szlovén szakember tétmérkőzésen február 22-én mutatkozik be a magyar kispadon, amikor a nemzeti csapat Izlandon vívja első Eb-selejtezőjét, majd három nappal később hazai pályán fogadja az olasz együttest. A kvartett negyedik tagja Törökország. A négyesből az első három jut ki az Eb-re.

A 42. kontinenstornára 2025. augusztus 27. és szeptember 14. között kerül sor Rigában, Tamperében, Limassolban és Katowicében. A kieséses szakasznak Lettország ad otthont.

A magyarok bő kerete: Benke Szilárd, Filipovity Márkó, Golomán György, Hanga Ádám, Mikael Hopkins, Keller Ákos, Lukács Norbert, Maronka Zsombor, Meleg Gergő, Mócsán Bálint, Perl Zoltán, Pongó Marcell, Somogyi Ádám, Tanoh Dez András, Tóth Ádám, Valerio Bodon-Vincent, Váradi Benedek, Vojvoda Dávid.