A szokásosnál nagyobb nyílzáporral kezdte az évet a Kaposvári Vikingek Darts Club, melynek Füredi úti bázisa zsúfolásig telt, hiszen a jelentkezők másfél nap alatt feltöltötték a 64 kiadó hely mindegyikét, így végül hetvenkét induló adta le nevezését a nyílt 501-es versenyükre. Így kilenc tábla előtt zajlottak a küzdelmek, melynek szervezésében és lebonyolításában ezúttal is a kaposvári Böröczi Áron (aki maga is nyilat ragadott, s tábla elé állt) által létrehozott Darts­Up segítette a kaposvári Vikingeket. A szervezők nyolc-, kilencfős csoportba osztották az indulókat, ahonnét heten jutottak tovább az egyenes kieséses szakaszba, ahol az amúgy is jó hangulat még tovább fokozódott az izgalmas legeknek köszönhetően, hiszen számos alkalommal hangozhatott fel a száznyolcvan felkiáltás, illetve többször is nyolcvan felettire sikerültek a meccsátlagok.

Az évindító verseny végül szombathelyi diadalt hozott, ugyanis a Szomszéd Darts SE tagjai gyűjtötték be az érmeket. Az első helyen Antal Gergely, a másodikon Fejes János, míg a harmadikon Vadas Róbert zárt, s a győztes egyben a legtöbb száznyolcvannal is büszkélkedhetett, szám szerint hárommal. A legmagasabb kiszállóért járó különdíj viszont Kaposváron maradt, ugyanis azt Horváth Norbert érte el, aki 151-ről nyert leget. A Vikingek legjobb eredményét ezúttal is Lassu József szállította, aki szoros csatában maradt alul a bronzért vívott küzdelemben, így végül a negyedik helyen végzett. A Kaposvári Vikingek Darts Club legközelebb február harmadikán várja egy jótékonysági versenyre a sportág szerelmeseit, majd tizenhetedikén egy amatőr páros versennyel folytatják az éves rendezvénysorozatukat. Március kilencedikén pedig egy különlegességre készülnek, hiszen nőnapi darts­versenyt rendeznek, mellyel elsősorban a hölgyeket szólítanák meg, akik számára egy kis ajándékkal készülnek.

Fotó: Kaposvári Vikingek Darts Club