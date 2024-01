– Nagyon feszes volt az ünnepi időszak, karácsonykor és szilveszterkor is játszottak, január 7-én pedig már Nyíregyházára utaztak. Hogy élte meg ezt a csapat belülről?

– Mivel már augusztus eleje óta tudtunk ezekről az időpontokról, nem volt senki számára meglepő, hogy az ünnepek alatt is kellett játszanunk. Ez egy olyan időszak volt számunkra, amikor csak a munkára koncentráltunk, és erre mindenki így készítette fel magát. Egy kis szabadságot azért tudtunk kivenni, hogy visszanyerjünk egy kis energiát, és ez a három nap pont elég volt, hogy meglegyen mindenki számára a tökéletes egyensúly.

– Több kisebb-nagyobb sérülés is hátráltatta a csapatot, hogy birkóztak meg ezekkel a kihívásokkal?

– A sérülésekkel sajnos soha nem könnyű megbirkózni sem egyéni, sem pedig csapat szinten. Nemcsak az edzéseket kell átalakítania a csapatnak úgy, hogy ne kapjon senki túl nagy plusz terhelést, hanem arra is összpontosítanunk kell, hogy a nem száz százalékos játékosaink felépüljenek, és újra visszanyerjék a formájukat.

– Váratlanul most jött egy szabad hétvége, ez jókor jött, vagy épp kizökkentette a csapatot a ritmusból?

– Szerintem ez a szabad hétvége most pont kapóra jött, hiszen a felépülési folyamatot teljesítő játékosok kaptak némi plusz időt, számukra ez mindenképp pozitív. Fontos azonban, hogy továbbra is mindenki a céljainkra és a játékra fókuszáljon, hiszen csak egy cél lebeghet a szemünk előtt: mindig készen állni az előttünk álló kihívásokra és mérkőzésekre. Ez a váratlan szünet sem zökkentett ki ebből senkit.

– Alig három meccs maradt vissza az alapszakaszból mielőtt a rájátszásra fordulunk. A naptáruk még sűrűbb lesz, hogy készülnek erre?

– Mi csak dolgozunk tovább a saját játékunkon, hogy még jobbak lehessünk, és még kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújthassunk a pályán. Erre összpontosítunk, ezt a fajta felkészülést kell folytatnunk. Én úgy érzem, hogy jó is, hogy az alapszakasz meccsei kicsit közelebb kerültek egymáshoz, hiszen az így megváltozott játékritmusunk segíthet nekünk már akár a rájátszás elején is.

– Fontos visszavágó jön a Magyar Kupában, és az UTE együttesével így egymás után kétszer ütköznek majd meg egy héten belül. Mire számít ezeken a mérkőzéseken?

– Kétszer már játszottunk az UTE ellen, így szerintem mindkét csapat jól ismeri egymást, nagy csatára számítok. Annyi biztos, hogy az UTE minden energiát megmozgat majd a győzelemért a kaposvári kupameccsen, de nekünk erre készen kell állnunk. Fel kell készülnünk és meg kell mutatnunk nekik, hogy ez a mi Arénánk. Szerintem a második mérkőzést egy kicsit majd befolyásolhatja a kupameccs eredménye, de őszintén szólva ez csak egy kis részlet a teljes képből. A teljes kép az, hogy mindkét alkalommal készen kell állnunk a harcra.