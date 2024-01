Az első játékrészben Paár Márk 7 ponttal segítette csapatát, így hatpontos előnnyel kezdődhetett az újabb felvonás. Szőke Balázs csapata fegyelmezett védekezéssel tovább tudta növelni előnyét, ami így tíz pontra gyarapodott. Néhány könnyelmű somogyi támadás után könnyű kosarakkal zárkóztak a vendégek. A félidő előtti percekben ismét rákapcsoltak a kaposvári fiatalok, egy labdaszerzés után Szőke Bálint zsákolhatott, majd az utolsó másodpercekben Fehérvári Csegőnek ütött oda a szombathelyi védő, így a pihenő előtt ő még dobhatott három büntetőt, mellyel ismét beállt a tízpontos különbség.

A nagyszünet után a végig kiváló lepattanózásnak is köszönhetően tovább nőtt a hazai előny, 17 ponttal is vezettek a somogyiak. Öt kaposvári játékos is három faulttal állt a harmadik negyedben, így Szőke Balázsnak változtatnia kellett a rotáción.