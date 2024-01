Már csak két klubnak, a mislenyieknek és a bogláriaknak nincs vendégként pontjuk ebben a bajnoki kiírásban, a balatoniaknak azonban most minden esélyük megvan, hogy "megtörjék a jeget", hisz végre egy hozzájuk hasonlóan fiatal együttessel találkoznak, melynek átlagéletkora 21,3 év, a rutint a keretben mindössze a 28 éves Smbatian képviseli. Ráadásul azt sem lehet mondani, jó formában lennének a fehérváriak, hisz legutóbb kikaptak a kilenc gólt jegyző, Siófokon nevelkedett Takács Eszter vezette, másodosztályú Esztergomi Vitézek otthonában és búcsúztak a Magyar Kupától (32–26).

A statisztika is a bogláriak mellett szól, hisz nem kaptak még ki élvonalbeli bajnokin Székesfehérváron, igaz, eddig csak kétszer léptek ott pályára: két éve ifjabb Kiss Szilárd irányítása mellett hárommal (31–34), míg tavaly Bohus Beáéval öttel (23–28) nyertek. Az utóbbi meccsen pályára lépők közül hazai oldalról tízen most is a keret tagjai, boglári oldalról viszont csak négyen, Zaj, Faragó, Bató és Molnár személyében. Érdekesség, hogy Kocsis akkor négyszer is betalált a fehérváriaknak, most viszont épp őket erősíti a beálló. Az utóbbi mellett Kubina Molli, Takó Viktória és Szabó Kitti is volt akadémiai növendék. Az utóbbi januárban érkezett az MTK-tól és bemutatkozásként hatig jutott az FTC-Rail Cargo Hungaria ellen, így érdemes rá figyelni, ahogy a házi gólkirályra, Utasi Lindára, illetve a listán őt követő duóra, Afentáler Sárára és Tamara Smbatianra.

A bogláriak bíznak benne, hogy harmadszor is nyerni tudnak a Köfém Sportcsarnokban, ehhez viszont fontos lenne a hibák számának alapos csökkentésére. A legutóbbi fordulóban, az MTK Budapest első idegenbeli sikerét annak köszönhette, hogy a házigazda akadémisták 12 eladott labdával és 5 technikai hibával zárták a hatvan percet, tálcán kínálva ezzel a sikert a riválisuknak egy fontos, alsóházi rangadón. A szezonban lejátszott tizennégy tétmeccsükből egyszer fordult elő, hogy tíz alatt lett volna ennek a két mutatónak az összege, átlag 10,8 eladott labdájuk és 5,8 technikai hibájuk van, amik jelentős részét ki sem kell kényszeríteniük az ellenfeleknek. A védekezésre is jobban kell figyelniük, mint tették az MTK ellen, melytől harmincegyet kaptak. Különösen annak tudatában lenne kiemelten fontos a játékuknak ezen része, hogy mindössze átlag 24,4 gólt dobnak meccsenként. Most nagy esély van, hogy ezen az javítsanak mert a fehérváriaknak sem erőssége a védekezés, 31,5 találatot szednek be a bajnokikon átlagban.