Miután elhalasztották az UTE elleni kupamérkőzést, így egy kisebb szünet után léphetett pályára újra a KNRC. Tóth-Bodovics Hanna továbbra is sérült, így ismét Radnai Luca kapott helyet a kezdőben.

Három kaposvári ponttal kezdődött az összecsapás, de hamar fel tudott zárkózni a Balatonfüred, 5–5-nél már egyenlő volt az állás. Egyik csapat sem játszott tökéletesen, hiszen a hazaiak az első szettben hétszer, míg a vendégek tízszer hibáztak. A somogyiak két-három pontnál nagyobb előnyt nem tudtak kialakítani, 14–13-nál pedig utol is érte ellenfelét a Szent Benedek, így időt is kért Vincent Lacombe. A szünet után csak egy hazai hibából szereztek pontot a vendégek, ezért 17–14-nél már Kristian Michailov is kikérte idejét, ám ez nem segített rajtuk, hiszen ötpontosra duzzadt a különbség. Az első etap pontkirálynője Szedmák Réka volt, aki egymaga hét egységet termelt. A kaposváriak négypontos előnnyel jutottak szettlabdához, kettőt még hárított az SZBRA, de aztán egy füredi rontással nyerte a nyitójátszmát a KNRC.

A második felvonás is két hazai ponttal indult, már kevesebbet hibáztak a csapatok, így szorosabb is volt a csata. Ám a somogyiak sokkal agresszívabb játékot játszottak és magabiztosabbak is voltak. 14–9-nél már öttel ment a Kaposvár, így Michailov a második idejét is kikérte. A hajrához közeledve a különbség tovább nőtt, elbizonytalanodtak a vendégek, így Lacombe már azoknak is lehetőséget tudott adni, akik amúgy kevesebbet játszanak. A hajrára négyre zárkózott a Balatonfüred, de már nem volt veszélyben a KNRC újabb szettgyőzelme, hat egységgel diadalmaskodtak a hazaiak.

A szokásoktól eltérően a harmadik játszmában ezúttal az SZBRA szerezte az első pontot. 2–3-as füredi vezetés után egy 4–0-s sorozatot szórt ellenfelére a Kaposvár. Érdekesség, hogy javarészt nyitásrontásokat produkáltak a csapatok, ászokat pedig már jóval kevesebbet szereztek. A somogyiak egy ászt sem szolgáltattak, míg a füredieknek ötöt sikerült. A rontás már ennél jóval több, előbbiek hetet, utóbbiak tizenegyet hibáztak. 19–14 után az egyenlítésig meg sem sem álltak a vendégek, végül Szedmák törte meg a lendületüket, onnantól pedig fej-fej mellett haladtak a csapatok. 24–21 is állt már az eredményjelzőn, azonban Lacombenak időt kellett kérnie, hiszen az SZBRA egy egységre zárkózott. De ezután már lezárta az etapot és a mérkőzést is a KNRC, így megszerezve hetedik győzelmét az alapszakaszban.

Kaposvári NRC–Szent Benedek RA 3–0 (–22, –19, –23)

Kaposvár Aréna, 280 néző. Vezette: Halász T., Halász E.

KNRC: Szedmák 17, Radnai 5, Dias 9, Hurst 9, Vilvert 7, Martin 2. Csere: Rády (liberó), Nicolai, Godó 2, Maiorano 1. Vezetőedző: Vincent Lacombe.

SZBRA: Laskowska 4, Castero Cruz 8, Pérez Ramos 15, Szerényi 7, Berkó 2, Wojcik 5. Csere: Nagy, Fáth (liberók), Gatard, Kobaidze 3, Szakály. Vezetőedző: Kristian Michailov.