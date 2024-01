Az alma nem esik messze a fájától – tartja a mondás. Igaz ez a Nock családra is, ahol mindenki meg van fertőzve a röplabda által. Az édesanya, Nock-Vető Katalin anno a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban koptatta a padot, és itt került közelebbi kapcsolatba a röplabdával Simonné Kutas Zita irányításával.

– Egyszer még országos diákolimpiai bajnokok is voltunk – emlékszik vissza a dicső gimis évekre Nock-Vető Katalin. – Azt viszont nem tudnám megmondani, hogy összesen hányszor állhattunk fel a dobogóra. A Munkácsy után abbahagytam a röpit, de tavaly nyáron elkezdett győzködni a nagyobbik leányom, Rebeka, hogy kísérjem el a strandröplabda-versenyekre. Az igazat megvallva nem sokáig kellett nógatni. Hiányzott már a mozgás...

A 14 éves Nock Rebeka bő három éve kezdett röplabdázni. A Toldi Lakótelepi Tagiskola tanulója – jó néhány, egészen a válogatottig eljutott röplabdás került ki az intézmény falai közül – a gyermek (U15-ös) Kasi csapatának a tagja. Általában csereként kap játéklehetőséget.

– Az a baj, hogy minden mérkőzésen nagyon izgulok; félek attól, hogy elrontom a nyitást, vagy esetleg hibázok a támadásban avagy a védekezésben – mondta a 14 éves Nock Rebeka. – Nem tudnám megemészteni, ha miattam kerülne hátrányba a csapatom. Inkább összeszorított fogakkal dolgozom az edzéseken.

Rebeka imád röplabdázni. Esze ágában sincs másik sportágat keresni magának. S azt is jól tudja, hogy a sok kitartó munkának előbb vagy utóbb beérik a gyümölcse.

– A strandröplabda és a teremröplabda között az a nagy különbség, hogy a nyári változatban ketten, míg teremben hatan alkotunk egy csapatot – folytatta. – Ezért aztán a standröplabdatornákon nem izgulok; egymást követik a meccsek, nincs idő rágódni a történteken. Előre kell nézni, s már a következő mérkőzésen gondolkodni.

Nock Rebeka a nyári Bazsado strandröblabda-tornákon felállított egy nem hivatalos csúcsot is. Miután több számba is nevezett Marcaliban, így egyszerűen nem maradt semmi ideje a pihenésre. Egymás után 26 meccset nyomott le a homokpályákon...

– Engem választottak meg a szezon strandkirálynőjének. Nagy álmom, hogy egyszer majd ösztöndíjjal Amerikába mehessek strandröpizni és bejárjam az egész világot, ahol a homokba vethetem magam – mondta amolyan zárszóként Nock Rebeka.

Jövő héten lesz a központi felvételi, amire gőzerővel készül; nagyon szeretne bekerülni a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium kéttannyelvű angol szakos osztályába. Hogy az álmai valóban valóra válhassanak, ahhoz szükség lesz a biztos és jó nyelvtudásra.