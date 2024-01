Volt mit ünnepelni az elmúlt években a junior leány kézilabdázók nemzetközi mezőnyében: a magyar korosztályos válogatottnak 2018 óta vb-arany- és ezüst is jutott, míg az elmúlt három Eb-t egyaránt megnyerték a lányok. A 2023-as kontinensviadalon is felértek a csúcsra: 2022 szeptembere óta a szövetségi edző Szilágyi Zoltán vezetésével készülő fiatalok mind a hét mérkőzésükön győztek Romániában.

Az együttes a nehezebb pillanatokban mindig eggyel magasabb fokozatba tudott kapcsolni, több játékos is vezéregyéniséggé vált, így nem volt kérdéses az aranyérem sorsa; a döntőt a félidei háromgólos hátrány után végül kilenccel nyerte meg a csapat. Az esztendő célversenye mellett a felkészülési időszakban is odatették magukat a lányok, akik az Eb mellett három tornán is elsőként végeztek, összességében pedig – egy spanyolok elleni (24–24) és a felnőttélvonalban szereplő Budaörs elleni edzőmeccset (33–33) leszámítva – minden idei összecsapásukon győztesen hagyták el a pályát.

– Nagyon örömteli ez a statisztika, de elsősorban a tétmeccseken nyújtott teljesítmény, vagyis a mi esetünkben az Európa-bajnokság a mérvadó – hangsúlyozta Szilágyi Zoltán az Utánpótlássportnak. – Maximálisan elégedett vagyok a lányokkal attól függetlenül, hogy nem játszottak mindig jól, és nem csak magabiztos győzelmeink voltak. Ezekben a helyzetekben viszont óriási lelkierőről tettek tanúbizonyságot, többször hátrányból tudtak felállni. Bár a felkészülési mérkőzéseken a hangsúly nem az eredményen van, minden meccs előtt azt mondom a játékosaimnak, hogy mutassuk meg, nem véletlen az a presztízs, amit az utóbbi években a juniorok kiharcoltak maguknak. Az eddigiekhez hasonló motivációval folytatjuk a munkát.

A válogatott november második felében, a csehországi Négy Nemzet Tornán játszott együtt utoljára 2023-ban; a csapat a korábbi sikerekhez méltó módon ismét első lett, így újabb aranyéremmel búcsúzott el 2023-tól.

– Több kulcsjátékosunk is hiányzott akkor: Simon Petra a felnőttválogatott tagjaként már a világbajnokságra készült, mellette Csernyánszki Liliána, Varga Emília és Juhász Kata sem tudott velünk tartani különböző problémák miatt, míg Vártok Tamara az utolsó otthoni edzésünkön sérült meg – hangsúlyozta a szövetségi edző. – Így viszont több új játékost is kipróbálhattunk, és biztató volt az ő teljesítményük is, ahogyan igaz ez az egész csapatra. A válogatottaknak nincs sok idejük arra, hogy összeszokjanak, emiatt is nagy öröm, hogy hamar elsajátították a gyakorolt játékrendszereket és elemeket, a jó játék eredménye pedig megint siker lett. Februártól kezdődik a vb-felkészülés, tornákkal a programban.

Az Európa-bajnokságot megnyerő csapatban hét olyan játékos is szerepelt, akik abban a szezonban a NEKA női NB I-es együttesében bizonyíthattak. Így Csíkos Luca, Gém Léna, Kovalcsik Bianka, Szabó Anna, Szabó Lili, Varga Emília és Zaj Klára, aki az All Star csapatba is bekerült.