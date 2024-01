Nem volt kérdéses a váci siker, a balatoniak mindössze tizennégy percig tartották magukat Bató három találatával (7–7), ám ezt követően már csak egy csapat volt a pályán. A félidőig hátralévő tizenhat percben mindössze kettő (!) találatra voltak képesek Keceli-Mészáros Renáta, illetve Alaxai Zoé révén a bogláriak! Pocsék első félidőt játszottak: hét eladott labdával, négy technikai hibával, egy kihagyott hetessel és két kapufával zárták ezt a játékrészt! Ezzel gyakorlatilag tálcán kínálták a sikert a vendégeknek. Mondhatni, hozták a formájukat Bakó Botond tanítványai, hisz a megelőző találkozókon átlag 10,8 eladott labdájuk és 5,5 technikai hibájuk volt meccsenként, most végül tizenegy eladottal és kilenc technikaival zártak.

Mentség lehet balatoni oldalon, hogy nem volt könnyű hetük, többen betegséggel bajlódtak, a bajnokságban a forduló előtt a negyedik legtöbb védést bemutató Csapó Kincső ezúttal pályára sem tudott lépni, így Zaj Klára hozta le egyedül ezt a hatvan percet, amit tizenkét védéssel zárt, huszonnyolc százalékon teljesítve, 48 lövés érkezett a kapujára, míg a vácira mindössze 37! Nem Zajon múlt, hisz eggyel több hárítása volt, mint a másik oldalon a Bukovszky Anna, Győri Alexa duónak összesen!

A balatoni oldalon némi reménysugár a sérülése után talán újra játékba lendülő Pálmai Liza második félidei két gólja, akinek tavaly novemberi, győri bajnokija után tudott első alkalommal legalább duplázni. Keceli-Mészárosról is szólni kell, aki négyig jutott, ami bajnoki csúcs tőle, háromnál többig még nem dobott eddig!

K&H női kézilabda liga – 13. forduló

NEKA – Praktiker-Vác 22–34 (9–16) Balatonboglár, NEKA Csarnok, 250 néző. Vezette: Fekete Tamás, Hajdu Tamás NEKA: Zaj – Miklós K., Lapos 2, Bató 3 (1), Győri V. 1, Faragó Lea 2 (1), Wald 3. Csere: Petruska, Alaxai 2, Keceli-Mészáros 4, Munteanu-Korodi, Kriston, Pálmai 2, Molnár D. 2, Berei 1. Vezetőedző: Bakó Botond

Praktiker-Vác: Bukovszky – Such 4, Kovács A., Kuczora 7 (1), Bordás 2, Csíkos L. 5, Ballai A. 2. Csere: Győri A. (kapus) 1, Marincsák 3, BALLAI B. 5, Kovalcsik J., Csire 2, Bánfai K. 3, Kurucz A. Vezetőedző: Herbert Gábor

Hétméteresek: 4/2 (3/2), illetve 3/1 (–)

Kiállítások: 6 perc (2 perc), illetve 6 perc (2 perc)

MESTERMÉRLEG

Bakó Botond: – Önmagunkhoz és a játékunkhoz képest is a szezon leggyengébb teljesítményét nyújtottuk. Rengeteg ki nem kényszerített hibát vétettünk, ami eddig ránk nem volt jellemző, dekoncentráltak voltunk, bármit léptünk, abból csak hibáztunk. Bármennyire is fáj ez a vereség, túl kell lépnünk rajta, s újult erővel dolgozunk tovább. A sorsunk továbbra is a saját kezünkben van, aggódnunk és félnünk nem kell.

Herbert Gábor: – Nagyon elégedett vagyok a csapatommal, jól kézilabdáztunk. Igaz, az első tizenöt percben sokat hibáztunk, főleg védekezésben. A lányok nem azt játszották, amit megbeszéltünk. A folytatásban komoly teljesítményt nyújtottunk, bár a szerencse is sokszor mellénk szegődött. A végeredmény alapján magabiztos győzelmet arattunk, ez a nemzetközi kupaszereplésünk hozadéka is. A sikerünk azért is fontos, mert a NEKA az elmúlt fordulókban kiváló produkcióval rukkolt elő, s úgy gondolom, jó eséllyel pályázik a bent maradásra.