Alaposan fel van adva a lecke a Szlobodan Prakljacsics, Demeter András György edzőpáros irányította Fino Kaposvár számára. Miután a somogyiak már elbúcsúztak a nemzetközi kupáktól – előbb a Bajnokok Ligája-selejtezőjétől, majd a CEV Kupától –, így marad(t) a hazai porond.

Az új évben elsőként az igencsak húzósnak tűnő fehérvári kupafellépéssel indít a kaposvári társulat. Tavaly a Fino Kaposvár és a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn vívta egymással a bajnoki döntőt. A mostani szezonban is ez a két együttes emelkedik ki a mezőnyből; a bajnoki címvédő Fino eddig három, a MÁV Előre pedig egyetlen pontot veszített. Előrehozott kupadöntő – írhatnánk, ám ez nem igaz, mivel csak az egyik csapat folytathatja majd a legjobb négy között.

Míg a Finónak ez lesz 2024-ben az első tétmeccse, a fehérváriak már túl vannak két bajnokin. Szombaton nagy csatában, öt szettes, 104 perces mérkőzésen gyűrték le a Bp. MAFC-BME társulatát, másnap pedig a sereghajtó Dunaújvárosi KSE otthonában gyűjtötték be a három bajnoki pontot. Utóbbi találkozót – amely 91 percig át tartott – 3–1 arányban nyerték, de Újvárosban végig a fehérváriak cseresora játszott.

Érdekesség, hogy a két nagy rivális idén a Magyar Kupában találkozik egymással először. A fehérváriak elleni párharc oda- és visszavágója (január 10., szerda – Székesfehérvár 19 óra, majd január 17., szerda – Kaposvár 18 óra) között január 14-én, vasárnap 19 órakor mutatkozik majd be az Extraligában a Fino alakulata Szegeden. Egy héttel később 15 órakor Dágon lépnek fel, újabb egy hét elteltével 17 órakor pedig az ugyancsak Extraliga-újonc Dunaújvárosi KSE vendégei lesznek. A bajnoki alapszakasz két meccsét februárban tudják majd le: előbb 11-én (vasárnap) Fehérváron, 11 nappal később, 22-én (csütörtökön) szintén 18 órakor Kaposváron találkoznak újra egymással.

– A kubai légiósunk, Quevedo Hernandez Hermes továbbra is a vállával bajlódik, Baróti Árpád felesége pedig hétfőn éjjel szült – kezdte Bögöly Gábor, a Fino Kaposvár csapatkapitánya. – Nagyon bízom abban, hogy szerdán este Székesfehérváron számíthatunk a játékára, mert ha nem, akkor újra kell tervezni mindent. Ettől függetlenül én mindenképpen szoros, izgalmas és kiélezett csatára számítok, s bizakodom abban, hogy már az első meccsen némi előnyt tudunk szerezni. Annak örülök, hogy nálunk lesz a visszavágó, lévén egy hét múlva a Kaposvár Arénában dől majd el minden.

Amit tudni kell a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn együtteséről. A tavaly nyáron a Bp. Pénzügyőr SE-től érkezett Tomanóczy Bálint 21, Pesti Marcell 16, Ambrus Bence pedig négy alkalommal volt válogatott, de Boa Szabolcs és Sebestyén Márton is magára ölthette már a címeres mezt, míg Szabó Vilmos József és a liberó Szentesi Bálint utánpótlás-válogatott. A külföldi légiósok közül egyedül csak Koci Redjo maradt Fehérváron; Janke Christian a nyáron érkezett, akárcsak az argentin Dileo Neufeld Tomás, akinek az előző állomáshelye Szeged volt.