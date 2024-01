Akiktől elbúcsúztunk

A második félévben is több egykori ismert sportolótól és sportvezetőtől vettünk végső búcsút. Szeptember 30-án 77 éves korában hunyt el Ács Lajos egykori futóatléta, majd edző és sportvezető. Őt követte november közepén a Kaposváron született 64 éves Máthé Gáspár sakkozó, akinek a legismertebb tanítványa Lékó Péter volt. December 29-én vettünk végső búcsút Hilt Istvántól, a Kométa Zrt. egykori igazgatójától, akinek szívügye volt a férfi röplabda. Több mint egy évtizeden át volt tagja előbb a Kometa, majd a Fino Kaposvár elnökségének. Hilt István 78 évesen köszönt el tőlünk.

Akik a csúcsra jutottak

Július első felében rendezték a somogyi megyeszékhelyen a 15 évesek birkózó Európa-bajnokságát, amelyre 30 országból érkeztek az indulók. Érdekesség, hogy a versenyzők a szomszédos régi körcsarnokban melegítettek be, a mérkőzések pedig az Arénában voltak. Ez volt az első rangos nemzetközi viadal, amelynek a Kaposvár Aréna volt a házigazdája. A magyarok kitettek magukért a hazai rendezésű kontinens-viadalon: a 39 kg-os Sillei Janka, a 46 kg-os Zsitovoz Mária és az 58 kg-os Ritter Sophie is a dobogó legmagasabb fokán feszíthetett büszkén, míg ketten ezüst-, heten pedig bronzérmesek lettek. A kaposvári korosztályos birkózó Eb hőse Ritter Sophie volt, aki 2022-ben is megnyerte az U15-ös Eb-t, a kaposvári kontinens-viadal előtt egy hónappal pedig az U17-es korosztályúaknál is a legjobbnak bizonyult.

Novák Katalin is megúszta a Balatont

Nem szombaton, hanem egy nappal később, július 23-án rajtolt el a sorrendben 41. Lild Balaton-átúszás. A klasszikus 5,2 km-es átúszáson 8 ezer 947 bátor próbázó vett részt, míg a Balatonboglárról rajtoló 2,6 km-es féltávra 857-en, az ugyancsak Révfülöpről rajtoló SUP-os áthúzásra pedig 633-an jelentkeztek. Összesen 1071 hazai településről és 49 országból érkeztek a mindenre elszánt résztvevők, míg a népes mezőny legidősebb indulója 86 éves volt. A klasszikus 5,2 km-es távon ott volt az indulók között Novák Katalin köztársasági elnök is, aki másodjára szelte át a Balatont; 2012-ben már sikerrel teljesítette a Balaton-átúszást.

Elmaradt Fino-bravúrok

A 2023/2024-es szezon első fele nem igazán úgy alakult, ahogy azt a Fino Kaposvár eltervezte – már ami a nemzetközi kupaporondot illeti. A Bajnokok Ligájában kezdtek Bulgáriában, Burgaszban, de a körbeverések miatt végül lecsúsztak a tovább jutást jelentő első és második helyről. Ezután átkerültek a CEV Kupába, ahol a legjobb 32 között kapcsolódtak be, ám végül kettős vereséggel itt is gyorsan elköszöntek a svájci Chenois Geneve ellenében. Más kérdés, hogy a Fino korábbi BL-ellenfelei is – így a montenegrói Budva, a bolgár Neftohimik Burgasz és az észak-macedón OK Strumica – átkerültek a CEV Kupába, de egyik csapat sem élte túl az első fordulót. A kaposváriaknak idén tavasszal már csak a bajnoki pontvadászatra és a Magyar Kupára kell összpontosítaniuk. Mindenesetre s 2023-as év legjobb férfi röplabdázójának a Fino Kaposvár csapatkapitányát, Bögöly Gábort választották meg, míg a legjobb edző Szlobodan Prakljacsics, a legjobb külföldi légiós pedig a nyáron elköszönt cseh Lubos Bartunek lett.

Kosaras változások

A Kometa Kaposvári KK NB I.-es kosárcsapatánál a 2023/2024-es szezon első felében meglehetően nagy volt a jövés-menés. Eleinte még nem volt (nagy) baj, ám az év utolsó öt bajnoki fellépésén alulmaradt a társaság. Váradi Kornél edzőt decemberben Szőke Balázs váltotta ideiglenesen, aki az Oroszlány és a Kecskemét ellen irányította a somogyi együttest, majd Szolnokon már a szlovén Dalibor Damjanovics ült a kispadon. A játékoskeretben is történtek változások: az egyaránt amerikai Josh Cunningham még a rajt előtt, honfitásra, Derek Jackson pedig menet közben távozott; a helyükre érkezett az ugyancsak amerikai Ronald Jackson és Tahj Eaddy, végül pedig a kanadai James Jean-Marie. A felsorolásnak itt még nincs vége, mivel a Kecskemétről érkezett Fazekas Mátétól is elköszöntek.

Arany betűs pólósünnep

November 25-e arany betűkkel íródott be a Kaposvári VK OB I.-es vízilabda-csapatának a történelem könyvébe. Ezen a napon győzték le, ráadásul idegenben a korábbi Bajnokok Ligája-győztes, 10-szeres magyar bajnok és hatszoros kupagyőztes Szolnoki Dózsát. Ez a bravúr korábban még soha nem jött össze.

Sporttörténelmet író tekések. A nyáron alaposan megerősödött Investment Közutasok Kaposvári TK csapata októberben bronzéremmel térhetett lett Horvátországból a Slavonski Brodban rendezett 21. NBC Kupáról, s ezzel biztosította helyét a 16 csapatos Bajnokok Ligájában. A BL-ben aztán nem jött össze a bravúr, vagyis a legjobb nyolc közé jutás: a német sztárcsapat, az SKK Chambtalkegler Raindorf kettős győzelemmel jutott tovább. Az Investment Közutasok Kaposvári TK együttese féltávnál veretlenül áll az élen, Horváth Lászlót pedig 2023 legjobb edzőjének választották meg.

Meglepő bejelentés

A labdarúgó NB III. Dél-Nyugati csoportjában jelenleg hatodik helyen álló Kaposvári Rákóczi FC mestere, Horváth Rudolf az őszi szezon utolsó fellépése után tett bejelentése sokkolta a zöld-fehér híveket, mivel családi okok miatt elköszön(t) a somogyi megyeszékhelytől. Sokakat meglepett az is, hogy a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Marcali edzője, Bőzsöny János a 12. forduló után átadta helyét a kispadon Virág Krisztiánnak.

Az év sportolói

Nálunk már megvannak 2023 legjobb sortolói – egy kivétellel. A nőknél egyértelműen Szerafin Zsófia, a férfiaknál pedig Koloszár Valentin. A Kaposvári Vízügyi SC kajakosa előbb júliusban Horvátországban az ifjúsági maratoni Európa-, majd bő egy hónappal később Dániában a világbajnokságon feszíthetett büszkén a dobogó legmagasabb fokán, és az országos bajnokságon is maga mögé utasította a többieket. A Ring SC Kaposvár mindössze 57 kg-os bunyósa decemberben Budapesten a jubileumi 100. ökölvívó országos bajnokságon úgy lett bajnok, hogy a döntőben ellenfele, a felnőtt Európa-bajnoki bronzérmes, többszörös kick-box világ- és Európa-bajnok Veres Roland a harmadik menetben feladta a kilátástalan harcot. Utoljára több mint fél évszázada ünnepelhetett Kaposvár ökölvívó-bajnokot: 1971-ben Ferstek Jánost nem tudták legyőzni. A csapatoknál szívem szerint két együttes lenne a díjazott, mégpedig a rekordbajnok Fino Kaposvár röplabdázói és az Investment Közutasok Kaposvári TK tekézői.