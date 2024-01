Csurgói KK–Győri ETO 33–31 (15–15)

Csurgó: Holló Balázs (kapus), Füstös Ádám (kapus), Matevz Zagar 3, Bazsó Gergely, Borsos Tamás, Papp Tamás 5, Szeitl Erik 2, Gábor Marcell 7, Tóth Péter 5, Vasvári Ádám, Gebhardt Ádám 2, Benkő Milán, Füstös Bálint 3, Aleska Tufegdzic 6, Mitar Markez 1, Horváth Péter 1. Vezetőedző: Baranyai Balázs.

Mestermérleg

– Egy hosszú hét zárásaként vívtuk a Győr elleni edzőmérkőzést, egy jól megerősödött, NB I-es sorral rendelkező és az élvonalba törekvő csapat ellen. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos összecsapás volt a számunkra, támadásban sok variációt kitudtunk próbálni, miközben rá voltunk kényszerítve a gyors játékra. Egy roppant jó iramű mérkőzés van a hátunk mögött – fogalmazott Baranyai Norbert, a Csurgói KK vezetőedzője. – A találkozó egyébként nehézkesen indult, védekezésben, főként az átlövésekkel szemben nem találtuk a távolságot. A Győr sokáig vezetett, de fordítottunk, ám a félidő végét elrontottuk, így döntetlen állással vonultunk az ölözőbe. A fordulás után sebességet tudtunk váltani, a védekezésünk is jobban összeállt, ami mögött kapusteljesítményt is feljegyezhettünk. A második játékrészben öt góllal is vezettünk, a magabiztos előny tudatában pedig mindenki játéklehetőséghez jutott. Összességében egy magabiztos győzelmet arattunk, de egyik félidő végjátékával sem vagyok elégedett. Voltak bíztató jelek, de ezen mindenképp változtatni kell.

A Csurgó hétfőn megkezdi a felkészülés utolsó hetét, melynek részeként csütörtökön az orszták élvonalban szereplő Graz lesz a somogyi együttes ellenfele. Ezt követően pedig már a Telekom Veszprém elleni bajnoki folytatásra készülhetnek Szeilt Erikék. A héten visszatér a válogatottból Herczeg Mirko és rövidesen újra bevethető lehet David Mazurek is. Mladan Krsmancic és Tomislav Spruk viszont hosszabb ideig lesz távol a pályától.