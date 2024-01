A rúgott gól nélküli vereség ellenére a siófokiaknak is akadtak lehetőségeik, három (!) tizennyolc méteres szabadrúgásuk is volt a kapuval szemben, egyszer pedig Dénes passzolt ziccerben az üres kapu mellé. Ha hozzátesszük, hogy az első paksi gól Hutvágneré volt, akár szorosabb eredmény is születhetett volna. Igaz, Hahnnak is volt egy kapufája, illetve Winternek egy bravúros védése a fordulás után Haraszti kísérleténél. Kezdésnek nem volt rossz, Dragan Vukmir együttese a paksi vezetőedző, Bognár György szerint is masszívan, szervezetten játszott, melyben ott volt az ősszel még Pécsen játszó, 21 éves Gyurkits Gergő, illetve a 27 esztendős Svedyuk Alex Pál. Érdekesség, hogy mindketten betaláltak egyszer-egyszer az ősszel, ami azért is nagy szó, mert a baranyaiak tizennyolc bajnokin összesen hétig jutottak. Mondhatni, mindketten alapemberek voltak: előbbi tizennyolc, utóbbi tizenhárom találkozón lépett pályára.

Nem játszott, de ott volt a siófokiakkal Pakson a 21 éves diósgyőri fiatal, Tóth Borisz is, aki ősszel a harmadosztályú Tiszaújvárosban tizenhét találkozón ötször volt eredményes. Neki is van már másodosztályú rutinja, a 2020/2021-es szezonban Kazincbarcikán tizenkilencszer kapott lehetőséget, Siófokon is ott volt a sima, háromgólos vereséget szenvedő borsodi csapatban 2020 novemberében. Szintén nem lépett pályára a 27 éves, nyolcvanöt élvonalbeli bajnokin hét gólt jegyző belső védő Hegedűs János, aki a Balaton partiak labdarúgója lehet! Az ősszel mindössze négy harmadosztályú találkozón kapott lehetőséget a Paks második számú együttesében.

Az említettek mellett új arc volt a sárga-kékek között a 21 esztendős szegedi, de az MTK Budapestben is megfordult Dóra Donát János, aki a harmadosztályú Hódmezővásárhelyben tucatnyi találkozón egy gólig jutott, a 32 éves Kéri Tamás, aki korábban Kecskeméten, Szegeden is játszott, illetve a szünetben beálló, 17 percet kapó Major Ernő, aki a Kecskemét második csapatában hétszer volt eredményes. Utóbbit az érdi Kincses Márk váltott a hatvankettedik percben.

Felkészülési mérkőzés

Paksi FC – BFC Siófok 3–0 (2–0)

Paksi FC, I. félidő: Simon – Szélpál, Vas G., Szabó J. – Kovács K., Balogh B., Szabó B., Debreceni Z., Skribek – Könyves, Beke. II. félidő: Szappanos – Kinyik, Lenzsér, Windecker, Osváth – Papp K., Mezei, Kocsis B., Horváth K. – Böde, Hahn. Vezetőedző: Bognár György.

BFC Siófok, I. félidő: Hutvágner – Varjas Z., Vékony, Varga B. – Major G., László D., Kovács B., Schildkraut – Görgy N., Gyurkits – Szedlár. II. félidő: Winter – Varjas Z., Csató, Dóra D. – Svedyuk, Nemes, Kitl M., Major E. (Kincses, 62.p.), Girsik Á. – Kéri (Varga M., 86.p.), Dénes. Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Gólszerzők: Skribek (35., 45.p.), Böde (80.p.)