Óriási érdeklődés övezte az Egy nap az utánpótlásért címmel az Utánpótlássport szerkesztősége által tizenharmadszor megrendezett konferenciát. A Lurdy Ház Rendezvényközpontjában tartott telt házas eseményen Az év utánpótlásedzője díjjal kitüntetett Sótonyi László is pódiumra lépett, aki izgalmas előadással készült, igyekezett az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos aktuális kérdésekre válaszolni az U21-es vb-ezüstérmet nyerő junior férfiválogatottal végzett kétéves ciklust példaként felállítva, a saját metodikáját bemutatva.

A szakember elmondta, nem a megszokott sorrendben következtek a pályafutásában az edzői állomások, hiszen az NB I-es felnőttmezőnyről váltott az utánpótlásra, amit viszont hasznosnak talált, hiszen így már tudta, mire kell felkészíteni a fiatal sportolókat, milyen követelményeknek kell majd megfelelni.

A junior férfiválogatott mellett a felnőttélvonalban a legfiatalabb átlagéletkorral (19,5 év) szereplő HSA NEKA együttesét is irányító szakember hangsúlyozta, a kézilabda taktikai oldalát tartja a legfontosabbnak.

– Mik lehetnek az utánpótlásedző legfontosabb feladatai? – tette fel a kérdést Sótonyi László. – Meg kell teremteni azt az alapot, ami lehetővé teszi, hogy a sportoló a lehető legmagasabb szintre jusson el. Viszont azzal is egyetértek, hogy arra kell törekedni, hogy azok is maradjanak a sportágon belül, akiknek ez nem sikerül. Lényeges a személyre szabott fejlesztési terv, hiszen nincs két egyforma játékos, az egyén mellett pedig csapatszinten is gondolkodnunk kell. Ezek mellett elengedhetetlen a megfelelő kommunikáció, a motiváció fenntartása.

Kiemelte, kettős célkitűzéssel dolgozik: az adott mérkőzésen, versenyen győzni szeretne, de ugyanilyen fontos, hogy a fiatalok átéljék ezt a fajta krízishelyzetet, hogy ha majd felnőttkorban odaérnek a „legnagyobb színpadra”, akkor tudják, mihez kezdjenek.

– A vereségből is tanulni lehet – mondta, amivel utalt a vb-döntőben a házigazda németek elleni összecsapásra is. – A finálékat már az egyéni kvalitások nyerik meg.