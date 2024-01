A kaposvári alakulat az első félévben csak egyetlen magyar csapattal nem boldogult; még november 10-én az ötödik fordulóban Kecskeméten maradt alul 3–1 arányban. Vagyis bőven van okunk a visszavágásra...

A tavalyi kupabronzérmes Kecskeméti RC – amely egy éve a bronzmérkőzésen nagy meglepetésre az esélyesebb GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika együttesét verte, s most a korábban Kaposváron játszott egykori válogatott Deák Márk irányítja őket – jelenleg az ötödik a bajnoki tabellán. Nincsenek külföldi légiósaik, ellenben van öt válogatott játékosuk: Gacs Dániel 15-ször, míg Kecskeméti Bálint kilencszer, Boldizsár Péter hatszor, Török Zsombor ötször, Varga Péter pedig négyszer ölthette magára a címeres mezt, de a szintén saját nevelésű Balla Szabolcs, Bogdán Bence, Török Soma és Farkas Péter is többszörös utánpótlás-válogatott.

A kecskeméti alakulat a hétvégén tartotta a kupafőpróbát, s 3–0 arányban alulmaradt hazai pályán a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn csapatától. Az első két szett nagyon sima volt, a harmadik viszont csak hosszabbítás után dőlt el. Elvileg a kecskemétieknek nem igazán lehetnek vérmes reményeik az Extraligában, így gyaníthatóan mindent feltesznek a Magyar Kupára.

A Fino mindenesetre alaposan felkészült szerda esti ellenfeléből, s még egyszer nem szeretnék elkövetni azt a hibát, mint tették a bajnoki sorozat ötödik körében. Egyértelmű a cél: idén is kupadöntőt szeretnének játszani, s már az első találkozón szeretnének (tekintélyt parancsoló) előnyt szerezni. Jó hír a Fino Kaposvár szurkolóinak, hogy Baróti Árpád – aki a legutóbbi dági bajnoki fellépést kihagyta – újra elfoglalja helyét a (kezdő)csapatban.

A visszavágót egy hét múlva, január 31-én rendezik a Kaposvár Arénában.

A másik kupaelődöntőben a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika és a tavalyi kupagyőztes Bp. Pénzügyőr SE feszül majd egymásnak; a párvidalal Barcikán kezdődik. A kupaelődöntő mérkőzéseit a hunvolley.tv élőben közvetíti.