A kecskeméti kupafellépésről hiányott a Fino Kaposvár csapatából az orosz légiós Stephan Novoselov, így Iván Bence kezdett.

A nyitó játszmában csak egyszer vezetett a kecskeméti együttes, mégpedig 4–3-nál. A folytatásban már egyértelműen a vendég kaposváriak akarata érvényesüt a pályán. Végig ők diktálták a tempót és irányították a játékot, így magabiztosan, kerek 10 pontos különbséggel nyerte a Fino az első felvonást. A második játékrész első harmada a házigazdáké volt, majd ismét fordított a kaposvári alakulat. A szett hajrájára annyi maradt csak kérdés, hogy ezt a játékrészt mekkora fölénnyel nyeri a somogyi társaság. A harmadik, több mint fél órán á tartó utolsó felvonásban szinte végig a hazaiaknál volt az előny – kivéve a legvégét. Mindenképpen kalapot kell emelnünk a Fino Kaposvár előtt; a szett közepén zsinórban nyolc (!) pontot szerzett a Kecskemét, de ekkor sem adták fel. Folyamatosan dolgozták le tetemes, hat pontos hátrányukat. A végjáték nen mindennapi igalmakat hozott. Előbb négyszer egymás után a lelkes házigazdáknak volt játszmalabdájuk, majd utána a vendég Fino Kaposvárnak, s a másodikat győzelemre váltották. A 73 percig tartó mérkőzést Hubicska Patrik remek ásza zárta le.

A vendég Fino Kaposvár pontkirálya – aligha meglepetés – Baróti Árpád volt 18 szerzett pontjával. Hubicska Patrik és a csapatkapitány Bögöly Gábor irgalmatlanul szaggatta a kecskeméti padlót, a két centerünk közül pedig a kubai Lescay Favier Tomas Alejandro több látványos és igencsak hathatós takarót is kiosztott, de magyar társa, Iván Bence is kivette a részét a pontgyártásból. Magyar Bálint igazi karmesterként vezényelte a társaságot, a liberó szerepkörében ténykedő Bozóki Bence is jól tette a dolgát, s a harmadik játszma hajrájában pályára került Zarka Márton és a másik kubai légiós, a még mindig vállsérüléssel bajlódó Quevedo Hernández Hermes is részese volt az idegenbeli győzelemnek. A házigazda Kecskeméti RC csapatában Varga Péter jeleskedett a leginkább, aki csapata 42 pontjából egymaga 19-et jegyzett.

A visszavágót január 31-én, szerdán 18 órakor rendezik a Kaposvár Arénában.

Kecskeméti RC–Fino Kaposvár 0–3 (–15, –20, –28)

Kecskemét, Messzi István Városi Sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Szarka J., Gyulai G.

Kecskeméti RC: Török S. (–), Kecskeméti B. (6), Gacs (4), Varga P. (19), Farkas P. (6), Boldizsár P. (7). Csere: Török Zs. (liberó). Vezetőedző: Deák Márk.

Fino Kaposvár: Magyar B. (1), Hubicska (14), Iván B. (5), Baróti (18), Bögöly (12), Lescay (11). Csere: Bozóki (liberó),Quevedo (–), Zarka M. (–). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma: 0–2, 4–3, 4–6, 7–10, 10–15, 13–20, 15–25 (18 perc). 2. játszma: 5–4, 8–6, 9–10, 9–14, 10–15, 14–20, 16–24, 20–25 (23 perc). 3. játszma: 5–2, 10–8, 10–11, 11–13, 19–13, 20–14, 22–21, 23–23, 24–23, 25–24, 26–25, 27–26, 27–28, 28–30 (32 perc).

A másik elődöntőben:

GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika–Bp. Pénzügyőr SE 3–0 (21, 19, 22)