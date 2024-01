A január 10-én kezdődő németországi felnőtt Európa-bajnokságon Krakovszki Zsolt szerepel a magyar keretben, míg a junioroknál Kathi Sándor, Kovács Tamás, Nagy Ádám és Tóth Levente tagja Sótonyi László csapatának. Kovács Balázs a serdülő válogatottal, további négy boglári játékos pedig a strandkézilabdázókkal készül együtt.

A férfi junior válogatott január Gyálon készült együtt, majd Sótonyi László csapata Egyiptomba is kiutazik felkészülési mérkőzéseket játszani. A keretbe négy boglári kézilabdázó, Kathi Sándor, Kovács Tamás, Nagy Ádám és Tóth Levente kapott meghívást. A csapat szerdán reggel már edz a helyszínen, aznap a házigazdákkal barátságos meccset is vív, csütörtöktől pedig megkezdődik a hármastorna, Egyiptom és Románia összecsapásával. Pénteken a magyar fiúk a románokkal, szombaton pedig az egyiptomiakkal találkoznak majd, ezt követően alakul ki a végleges sorrend. A torna fontos állomása az Eb-felkészülésnek: az együttes Szlovéniában szerepel majd korosztályos kontinensviadalon a nyáron. Sótonyi novemberben tartotta meg első összetartását, a nagykanizsai edzőtáborban pedig kétszer a horvát korosztályos csapattal is összecsaptak a fiatalok; mindkétszer magyar siker született, előbb sima, majd szoros meccsen.

A serdülő válogatott hajdúnánási edzőtáborában Kovács Balázs készülhet, míg a serdülő strandkézilabda válogatottal Házi Imre András, Révai Olivér, Terjék Kristóf és Záray Zétény vehet részt a prágai nemzetközi tornán január 11-14-ig.